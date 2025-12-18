Відключення світла 19 грудня — Укренерго попередило про обмеження

Завтра більшість регіонів України залишиться без світла
У п'ятницю, 19 грудня, у більшості регіонів України запровадять графіки погодинних відключень електроенергії. Також обмеження потужності будуть діяти для промислових споживачів.
Про це повідомили в "Укренерго".
Завтра в Україні будуть діяти обмеження електроенергії
Причиною запровадження графіків відключень стали наслідки масованих ракетно-дронових атак Росії по об'єктах енергетичної інфраструктури.
Енергетики наголошують, що ситуація може змінюватися залежно від стану мережі та рівня споживання.
Актуальну інформацію щодо часу й тривалості відключень за конкретною адресою радять перевіряти на офіційних сторінках обленерго у своєму регіоні.
Раніше нардеп Кучеренко повідомив, що світла в Україні може не бути по 16-20 годин.
А також експерт пояснив, що потрібно для зменшення обсягів відключень.
