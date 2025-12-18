Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКіно та серіалиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Інвестиції
Компанії
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Завтра більшість регіонів України залишиться без світла

Завтра більшість регіонів України залишиться без світла

Ua ru
Дата публікації: 18 грудня 2025 20:22
Відключення світла 19 грудня — Укренерго попередило про обмеження
Відключення світла. Фото: Freepik

У п'ятницю, 19 грудня, у більшості регіонів України запровадять графіки погодинних відключень електроенергії. Також обмеження потужності будуть діяти для промислових споживачів.

Про це повідомили в "Укренерго".

Реклама
Читайте також:

Завтра в Україні будуть діяти обмеження електроенергії

Причиною запровадження графіків відключень стали наслідки масованих ракетно-дронових атак Росії по об'єктах енергетичної інфраструктури.

Енергетики наголошують, що ситуація може змінюватися залежно від стану мережі та рівня споживання.

Актуальну інформацію щодо часу й тривалості відключень за конкретною адресою радять перевіряти на офіційних сторінках обленерго у своєму регіоні.

Відключення світла 18 грудня
Повідомлення "Укренерго". Фото: скриншот Telegram

Раніше нардеп Кучеренко повідомив, що світла в Україні може не бути по 16-20 годин.

А також експерт пояснив, що потрібно для зменшення обсягів відключень.

електропостачання Укренерго енергетика відключення світла графіки відключень світла
Марія Коробова - редактор
Автор:
Марія Коробова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації