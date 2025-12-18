Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКіно та серіалиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Інвестиції
Компанії
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня В Україні світла може не бути до 16-20 годин, — Кучеренко

В Україні світла може не бути до 16-20 годин, — Кучеренко

Ua ru
Дата публікації: 18 грудня 2025 00:33
Кучеренко заявив, що відключення світла в Україні можуть тривати 16-20 годин на добу
Нардеп від "Батьківщини" Олексій Кучеренко. Фото: facebook.com/kucherenko2021

В Україні у разі морозів світла може не бути до 16-20 годин на добу. Тобто, це означає 4-5 черг відключень.

Про це в ефірі "Київського часу" заявив нардеп від "Батьківщини" Олексій Кучеренко.

Реклама
Читайте також:

Які проблеми зі світлом можуть бути в Україні

Нардеп розповів, що кожні -5 °С додають приблизно 1500 МВт навантаження на енергосистему, а при -10 °С це вже буде близько 3000 МВт додаткового попиту. Тож у разі сильних морозів дефіцит може зрости з чверті до половини, а це означає 4-5 черг відключень.

"Частину заберуть інфраструктура, військові, лікарні, комуналка, залізниця і так далі. І для населення дійсно залишиться 20-25% того, що треба", — сказав Кучеренко.

Водночас він зазначив, що ситуація не є апокаліптичною, зокрема для Києва. Нардеп пояснив, що значну роль відіграє посилення захисту енергоб'єктів, і прискорення будівництва захисних споруд вже дав результат.

"Там, де є саркофаги, вони захищають трансформатори. Останній удар по Одесі, майже всі трансформатори вціліли. Один тільки згорів, а ті, що були в цих бетонниках, вони вціліли", — заявив нардеп.

Кучеренко додав, що основою вразливою ланкою залишаються відкриті розподільчі пристрої, відновлення яких потребує значного часу.

За словами народного депутата, найближчим часом ситуація в енергетиці буде динамічною, а розподіл електроенергії відбуватиметься в ручному режимі з урахуванням температури, наслідків атак, роботи ППО та стану інфраструктури.

"В Києві я не думаю, що буде апокаліптичний сценарій. Графіки будуть однозначно, на превеликий жаль, яка буде жорсткість цих графіків буде залежати від температури, від того, які наслідки цих ударів будуть, як спрацює ПВО, як спрацює інженерний захист, від імпорту можливого і здатності системи пропустити цей імпорт", — резюмував народний обранець.

Нагадаємо, генеральний менеджер в сфері безпеки та стійкості DiXi Group Олена Лапенко розповіла, що енергосистема України перебуває у кризовому стані після атак з боку РФ. Вона прогнозує, що ця зима може стати однією з найважчих.

Також ми писали, що експерт з питань енергетики Геннадій Рябцев пояснив, що потрібно для зменшення обсягів відключень.

 

нардепи сфера енергетики обленерго війна в Україні відключення світла графіки відключень світла
Ткач Едуард - редактор
Автор:
Ткач Едуард
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації