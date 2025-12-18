Кучеренко заявив, що відключення світла в Україні можуть тривати 16-20 годин на добу

Нардеп від "Батьківщини" Олексій Кучеренко. Фото: facebook.com/kucherenko2021

В Україні у разі морозів світла може не бути до 16-20 годин на добу. Тобто, це означає 4-5 черг відключень.

Про це в ефірі "Київського часу" заявив нардеп від "Батьківщини" Олексій Кучеренко.

Нардеп розповів, що кожні -5 °С додають приблизно 1500 МВт навантаження на енергосистему, а при -10 °С це вже буде близько 3000 МВт додаткового попиту. Тож у разі сильних морозів дефіцит може зрости з чверті до половини, а це означає 4-5 черг відключень.

"Частину заберуть інфраструктура, військові, лікарні, комуналка, залізниця і так далі. І для населення дійсно залишиться 20-25% того, що треба", — сказав Кучеренко.

Водночас він зазначив, що ситуація не є апокаліптичною, зокрема для Києва. Нардеп пояснив, що значну роль відіграє посилення захисту енергоб'єктів, і прискорення будівництва захисних споруд вже дав результат.

"Там, де є саркофаги, вони захищають трансформатори. Останній удар по Одесі, майже всі трансформатори вціліли. Один тільки згорів, а ті, що були в цих бетонниках, вони вціліли", — заявив нардеп.

Кучеренко додав, що основою вразливою ланкою залишаються відкриті розподільчі пристрої, відновлення яких потребує значного часу.

За словами народного депутата, найближчим часом ситуація в енергетиці буде динамічною, а розподіл електроенергії відбуватиметься в ручному режимі з урахуванням температури, наслідків атак, роботи ППО та стану інфраструктури.

"В Києві я не думаю, що буде апокаліптичний сценарій. Графіки будуть однозначно, на превеликий жаль, яка буде жорсткість цих графіків буде залежати від температури, від того, які наслідки цих ударів будуть, як спрацює ПВО, як спрацює інженерний захист, від імпорту можливого і здатності системи пропустити цей імпорт", — резюмував народний обранець.

