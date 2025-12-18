Експерт пояснив, як можна покращити ситуацію в енергетиці — деталі

Електрики. Фото: ДТЕК

В Україні тривалий час зберігатимуться стабільні графіки відключень електроенергії, якщо не буде збільшено обсяги генерації. Можливе застосування 3-4 черг обмежень щодня.

Про це заявив експерт з питань енергетики Геннадій Рябцев в ефірі День.LIVE.

Реклама

Читайте також:

Що потрібно для покращення ситуації в енергетиці

Рябцев зазначив, що без нарощування нових генеруючих потужностей енергосистема не зможе скоротити обсяги відключень світла. За його словами, нинішня ситуація свідчить про ризик тривалого збереження 3-4 черг обмежень електропостачання.

Експерт наголосив, що зменшити відключення можна лише завдяки системним рішенням. Серед ключових кроків він назвав стимулювання бізнесу до підключення власної генерації до загальної енергосистеми, розв'язання проблеми боргів на ринку електроенергії, а також перегляд переліку захищених споживачів.

"По-перше, нам потрібно простимулювати суб'єктів господарювання, щоб вони встановлювали не лише для себе енергетичні установки, а й були зацікавлені приєднувати їх до об'єднаної енергосистеми, тоді буде прирощуватися потужність. Друге — потрібно розв'язати проблему взаємної заборгованості на енергетичних ринках, тоді з'являться нові кошти, в тому числі на закупівлю нового обладнання. Третє — зробити так, щоб у переліку захищених споживачів були лише підприємства критичної інфраструктури. Для цього необхідно розробити нову методику", — відмітив Рябцев.

Нагадаємо, Рябцев розповів, як довго триватимуть відключення світла на Одещині та коли з'являться графіки.

А також експертка оцінила ситуацію в енергетичній системі України та дала прогноз на цю зиму щодо відключень.