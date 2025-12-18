Эксперт объяснил, как можно улучшить ситуацию в энергетике — детали

Электрики. Фото: ДТЭК

В Украине длительное время будут сохраняться стабильные графики отключений электроэнергии, если не будут увеличены объемы генерации. Возможно применение 3-4 очередей ограничений ежедневно.

Об этом заявил эксперт по вопросам энергетики Геннадий Рябцев в эфире День.LIVE.

Что нужно для улучшения ситуации в энергетике

Рябцев отметил, что без наращивания новых генерирующих мощностей энергосистема не сможет сократить объемы отключений света. По его словам, нынешняя ситуация свидетельствует о риске длительного сохранения 3-4 очередей ограничений электроснабжения.

Эксперт подчеркнул, что уменьшить отключения можно только благодаря системным решениям. Среди ключевых шагов он назвал стимулирование бизнеса к подключению собственной генерации к общей энергосистеме, решение проблемы долгов на рынке электроэнергии, а также пересмотр перечня защищенных потребителей.

"Во-первых, нам нужно простимулировать субъектов хозяйствования, чтобы они устанавливали не только для себя энергетические установки, но и были заинтересованы присоединять их к объединенной энергосистеме, тогда будет приращиваться мощность. Второе — нужно решить проблему взаимной задолженности на энергетических рынках, тогда появятся новые средства, в том числе на закупку нового оборудования. Третье — сделать так, чтобы в перечне защищенных потребителей были только предприятия критической инфраструктуры. Для этого необходимо разработать новую методику", — отметил Рябцев.

