Главная Новости дня Эксперт объяснил, что нужно для уменьшения объемов отключения

Эксперт объяснил, что нужно для уменьшения объемов отключения

Ua ru
Дата публикации 18 декабря 2025 00:18
Эксперт объяснил, как можно улучшить ситуацию в энергетике — детали
Электрики. Фото: ДТЭК

В Украине длительное время будут сохраняться стабильные графики отключений электроэнергии, если не будут увеличены объемы генерации. Возможно применение 3-4 очередей ограничений ежедневно.

Об этом заявил эксперт по вопросам энергетики Геннадий Рябцев в эфире День.LIVE.

Читайте также:

Что нужно для улучшения ситуации в энергетике

Рябцев отметил, что без наращивания новых генерирующих мощностей энергосистема не сможет сократить объемы отключений света. По его словам, нынешняя ситуация свидетельствует о риске длительного сохранения 3-4 очередей ограничений электроснабжения.

Эксперт подчеркнул, что уменьшить отключения можно только благодаря системным решениям. Среди ключевых шагов он назвал стимулирование бизнеса к подключению собственной генерации к общей энергосистеме, решение проблемы долгов на рынке электроэнергии, а также пересмотр перечня защищенных потребителей.

"Во-первых, нам нужно простимулировать субъектов хозяйствования, чтобы они устанавливали не только для себя энергетические установки, но и были заинтересованы присоединять их к объединенной энергосистеме, тогда будет приращиваться мощность. Второе — нужно решить проблему взаимной задолженности на энергетических рынках, тогда появятся новые средства, в том числе на закупку нового оборудования. Третье — сделать так, чтобы в перечне защищенных потребителей были только предприятия критической инфраструктуры. Для этого необходимо разработать новую методику", — отметил Рябцев.

Напомним, Рябцев рассказал, как долго будут продолжаться отключения света в Одесской области и когда появятся графики.

А также эксперт оценила ситуацию в энергетической системе Украины и дала прогноз на эту зиму по отключениям.

Мария Коробова - редактор
Автор:
Мария Коробова
