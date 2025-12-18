Кучеренко заявил, что отключения света в Украине могут длиться 16-20 часов в сутки

Нардеп от "Батькивщины" Алексей Кучеренко. Фото: facebook.com/kucherenko2021

В Украине в случае морозов света может не быть до 16-20 часов в сутки. То есть, это означает 4-5 очередей отключений.

Об этом в эфире "Київського часу" заявил нардеп от "Батькивщины" Алексей Кучеренко.

Нардеп рассказал, что каждые -5 °С добавляют примерно 1500 МВт нагрузки на энергосистему, а при -10 °С это уже будет около 3000 МВт дополнительного спроса. Поэтому в случае сильных морозов дефицит может вырасти с четверти до половины, а это означает 4-5 очередей отключений.

"Часть заберут инфраструктура, военные, больницы, коммуналка, железная дорога и так далее. И для населения действительно останется 20-25% того, что надо", — сказал Кучеренко.

В то же время он отметил, что ситуация не является апокалиптической, в частности для Киева. Нардеп пояснил, что значительную роль играет усиление защиты энергообъектов, и ускорение строительства защитных сооружений уже дало результат.

"Там, где есть саркофаги, они защищают трансформаторы. Последний удар по Одессе, почти все трансформаторы уцелели. Один только сгорел, а те, что были в этих бетонниках, они уцелели", — заявил нардеп.

Кучеренко добавил, что основой уязвимым звеном остаются открытые распределительные устройства, восстановление которых требует значительного времени.

По словам народного депутата, в ближайшее время ситуация в энергетике будет динамичной, а распределение электроэнергии будет происходить в ручном режиме с учетом температуры, последствий атак, работы ПВО и состояния инфраструктуры.

"В Киеве я не думаю, что будет апокалиптический сценарий. Графики будут однозначно, к большому сожалению, какая будет жесткость этих графиков будет зависеть от температуры, от того, какие последствия этих ударов будут, как сработает ПВО, как сработает инженерная защита, от импорта возможного и способности системы пропустить этот импорт", — резюмировал народный избранник.

Напомним, генеральный менеджер в сфере безопасности и устойчивости DiXi Group Елена Лапенко рассказала, что энергосистема Украины находится в кризисном состоянии после атак со стороны РФ. Она прогнозирует, что эта зима может стать одной из самых тяжелых.

