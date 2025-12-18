Видео
Україна
В Украине света может не быть до 16-20 часов, — Кучеренко

В Украине света может не быть до 16-20 часов, — Кучеренко

Ua ru
18 декабря 2025
Кучеренко заявил, что отключения света в Украине могут длиться 16-20 часов в сутки
Нардеп от "Батькивщины" Алексей Кучеренко. Фото: facebook.com/kucherenko2021

В Украине в случае морозов света может не быть до 16-20 часов в сутки. То есть, это означает 4-5 очередей отключений.

Об этом в эфире "Київського часу" заявил нардеп от "Батькивщины" Алексей Кучеренко. 

Читайте также:

Какие проблемы со светом могут быть в Украине

Нардеп рассказал, что каждые -5 °С добавляют примерно 1500 МВт нагрузки на энергосистему, а при -10 °С это уже будет около 3000 МВт дополнительного спроса. Поэтому в случае сильных морозов дефицит может вырасти с четверти до половины, а это означает 4-5 очередей отключений.

"Часть заберут инфраструктура, военные, больницы, коммуналка, железная дорога и так далее. И для населения действительно останется 20-25% того, что надо", — сказал Кучеренко.

В то же время он отметил, что ситуация не является апокалиптической, в частности для Киева. Нардеп пояснил, что значительную роль играет усиление защиты энергообъектов, и ускорение строительства защитных сооружений уже дало результат.

"Там, где есть саркофаги, они защищают трансформаторы. Последний удар по Одессе, почти все трансформаторы уцелели. Один только сгорел, а те, что были в этих бетонниках, они уцелели", — заявил нардеп.

Кучеренко добавил, что основой уязвимым звеном остаются открытые распределительные устройства, восстановление которых требует значительного времени.

По словам народного депутата, в ближайшее время ситуация в энергетике будет динамичной, а распределение электроэнергии будет происходить в ручном режиме с учетом температуры, последствий атак, работы ПВО и состояния инфраструктуры.

"В Киеве я не думаю, что будет апокалиптический сценарий. Графики будут однозначно, к большому сожалению, какая будет жесткость этих графиков будет зависеть от температуры, от того, какие последствия этих ударов будут, как сработает ПВО, как сработает инженерная защита, от импорта возможного и способности системы пропустить этот импорт", — резюмировал народный избранник.

Напомним, генеральный менеджер в сфере безопасности и устойчивости DiXi Group Елена Лапенко рассказала, что энергосистема Украины находится в кризисном состоянии после атак со стороны РФ. Она прогнозирует, что эта зима может стать одной из самых тяжелых.

Также мы писали, что эксперт по вопросам энергетики Геннадий Рябцев объяснил, что нужно для уменьшения объемов отключений.

нардепы сфера энергетики облэнерго война в Украине отключения света графики отключений света
Ткач Эдуард - редактор
Автор:
Ткач Эдуард
