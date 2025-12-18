Отключение света 19 декабря — Укрэнерго предупредило об ограничениях

Отключение света. Фото: Freepik

В пятницу, 19 декабря, в большинстве регионов Украины введут графики почасовых отключений электроэнергии. Также ограничения мощности будут действовать для промышленных потребителей.

Об этом сообщили в "Укрэнерго".

Причиной введения графиков отключений стали последствия массированных ракетно-дронных атак России по объектам энергетической инфраструктуры.

Энергетики отмечают, что ситуация может меняться в зависимости от состояния сети и уровня потребления.

Актуальную информацию о времени и продолжительности отключений по конкретному адресу советуют проверять на официальных страницах облэнерго в своем регионе.

Сообщение "Укрэнерго".

