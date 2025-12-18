Видео
Україна
Завтра большинство регионов Украины останется без света

Завтра большинство регионов Украины останется без света

Дата публикации 18 декабря 2025 20:22
Отключение света 19 декабря — Укрэнерго предупредило об ограничениях
Отключение света. Фото: Freepik

В пятницу, 19 декабря, в большинстве регионов Украины введут графики почасовых отключений электроэнергии. Также ограничения мощности будут действовать для промышленных потребителей.

Об этом сообщили в "Укрэнерго".

Читайте также:

Завтра в Украине будут действовать ограничения электроэнергии

Причиной введения графиков отключений стали последствия массированных ракетно-дронных атак России по объектам энергетической инфраструктуры.

Энергетики отмечают, что ситуация может меняться в зависимости от состояния сети и уровня потребления.

Актуальную информацию о времени и продолжительности отключений по конкретному адресу советуют проверять на официальных страницах облэнерго в своем регионе.

Відключення світла 18 грудня
Сообщение "Укрэнерго". Фото: скриншот Telegram

Ранее нардеп Кучеренко сообщил, что света в Украине может не быть по 16-20 часов.

А также эксперт объяснил, что нужно для уменьшения объемов отключений.

электроснабжение Укрэнерго энергетика отключения света графики отключений света
Мария Коробова - редактор
Автор:
Мария Коробова
