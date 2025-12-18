Отключение света 19 декабря — Укрэнерго предупредило об ограничениях

Завтра большинство регионов Украины останется без света
В пятницу, 19 декабря, в большинстве регионов Украины введут графики почасовых отключений электроэнергии. Также ограничения мощности будут действовать для промышленных потребителей.
Об этом сообщили в "Укрэнерго".
Завтра в Украине будут действовать ограничения электроэнергии
Причиной введения графиков отключений стали последствия массированных ракетно-дронных атак России по объектам энергетической инфраструктуры.
Энергетики отмечают, что ситуация может меняться в зависимости от состояния сети и уровня потребления.
Актуальную информацию о времени и продолжительности отключений по конкретному адресу советуют проверять на официальных страницах облэнерго в своем регионе.
Ранее нардеп Кучеренко сообщил, что света в Украине может не быть по 16-20 часов.
А также эксперт объяснил, что нужно для уменьшения объемов отключений.
