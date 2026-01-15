Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Завдяки Буданову до сотень українських сімей повернулися полонені

Завдяки Буданову до сотень українських сімей повернулися полонені

Ua ru
Дата публікації: 15 січня 2026 10:17
Буданов сприяв поверненню полонених до сотень українських родин
Керівник Офісу президента України Кирило Буданов. Фото: Буданов/Facebook

З полону до сотень українських сімей повернулися захисники завдяки ексочільнику ГУР і чинному голові Офісу президента Кирилу Буданову.

На цьому наголосив народний депутат Павло Бакунець під час виступу у Верховній Раді.

Реклама
Читайте також:

 

За сприяння Буданова з полону повернулися сотні українців

Представник парламенту торкнувся теми родин військовополонених, яким, на його переконання, потрібна додаткова підтримка з боку держави.

"Принагідно я б хотів також подякувати генералу Кирилу Буданову, який зробив багато добра українським сім'ям — сотні родин дочекалися повернення своїх рідних додому. Ми дякуємо йому і віримо, що цей процес продовжиться", — заявив Павло Бакунець.

Нагадаємо, під час керування ГУР Буданов очолював Координаційний штаб із питань поводження з полоненими. Як запевнив президент Володимир Зеленський, він продовжить займатися питанням обміну полонених на посаді голови ОП.

Нагадаємо, що у День українського політв'язня, 12 січня, Кирило Буданов зробив заяву про полонених.

Експерт оцінив роботу Буданова на новій посаді. Він зазначив, що ексочільник ГУР посилює переговорні можливості України.

Офіс президента Кирило Буданов війна в Україні ГУР обмін полоненими
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації