Буданов сприяв поверненню полонених до сотень українських родин

Керівник Офісу президента України Кирило Буданов. Фото: Буданов/Facebook

З полону до сотень українських сімей повернулися захисники завдяки ексочільнику ГУР і чинному голові Офісу президента Кирилу Буданову.

На цьому наголосив народний депутат Павло Бакунець під час виступу у Верховній Раді.

Реклама

Читайте також:

За сприяння Буданова з полону повернулися сотні українців

Представник парламенту торкнувся теми родин військовополонених, яким, на його переконання, потрібна додаткова підтримка з боку держави.

"Принагідно я б хотів також подякувати генералу Кирилу Буданову, який зробив багато добра українським сім'ям — сотні родин дочекалися повернення своїх рідних додому. Ми дякуємо йому і віримо, що цей процес продовжиться", — заявив Павло Бакунець.

Нагадаємо, під час керування ГУР Буданов очолював Координаційний штаб із питань поводження з полоненими. Як запевнив президент Володимир Зеленський, він продовжить займатися питанням обміну полонених на посаді голови ОП.

Нагадаємо, що у День українського політв'язня, 12 січня, Кирило Буданов зробив заяву про полонених.

Експерт оцінив роботу Буданова на новій посаді. Він зазначив, що ексочільник ГУР посилює переговорні можливості України.