День українського політв’язня — заява Кирила Буданова

У День українського політв'язня, 12 січня, керівник Офісу Президента України Кирило Буданов оприлюднив заяву, у якій нагадав про системні репресії проти українців, що тривають протягом століть і не припинилися навіть сьогодні.

Про це Кирило Буданов повідомив на своїй сторінці у Telegram.

У зверненні зазначається, що в різні історичні періоди українців намагалися змусити мовчати за любов до своєї держави, за прагнення мислити незалежно та вільно висловлювати позицію.

"Від ув'язнення Тараса Шевченка російською імперією до радянських таборів для української інтелігенції — репресії були інструментом придушення свободи. Сьогодні ця практика триває на окупованих територіях України. Змінюються назви режимів. Не змінюється метод — тюрма як інструмент московської політики", — заявив Кирило Буданов.

Окремо у заяві йдеться про тисячі військовополонених і цивільних заручників, яких утримують у нелюдських умовах, позбавляють зв’язку з родинами, піддають приниженням і тортурам. Це, за словами керівника Офісу Президента, є частиною багаторічної системи страху, яку Москва застосовує проти українського народу.

Буданов наголосив, що цього дня важливо пам'ятати не лише про тих, хто перебуває за ґратами, а й про їхні родини — матерів, дружин і дітей, які щодня чекають на повернення близьких і не втрачають віри.

"Ми пам’ятаємо кожного українського політв'язня. Ми боремося за кожного військовополоненого. І ми зробимо все, щоб вони повернулися додому. Бо свободу неможливо ув’язнити. Слава Україні!" — заявив Кирило Буданов.

Нагадаємо, тим часом російські війська чинять злочини проти українців в полоні. Стало відомо, що їм наказали вбивати полонених.

Нещодавно до України повернулися з полону Білорусі п'ятеро українців, яких ув'язнили з політичних мотивів.