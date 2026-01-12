День украинского политзаключенного — заявление Кирилла Буданова

Руководитель ОПУ Кирилл Буданов. Фото: ОПУ

В День украинского политзаключенного, 12 января, руководитель Офиса Президента Украины Кирилл Буданов обнародовал заявление, в котором напомнил о системных репрессиях против украинцев, которые продолжаются на протяжении веков и не прекратились даже сегодня.

Об этом Кирилл Буданов сообщил на своей странице в Telegram.

В обращении отмечается, что в разные исторические периоды украинцев пытались заставить молчать за любовь к своему государству, за стремление мыслить независимо и свободно выражать позицию.

"От заключения Тараса Шевченко российской империей до советских лагерей для украинской интеллигенции — репрессии были инструментом подавления свободы. Сегодня эта практика продолжается на оккупированных территориях Украины. Меняются названия режимов. Не меняется метод — тюрьма как инструмент московской политики", — заявил Кирилл Буданов.

Отдельно в заявлении говорится о тысячах военнопленных и гражданских заложников, которых удерживают в нечеловеческих условиях, лишают связи с семьями, подвергают унижениям и пыткам. Это, по словам руководителя Офиса Президента, является частью многолетней системы страха, которую Москва применяет против украинского народа.

Буданов подчеркнул, что в этот день важно помнить не только о тех, кто находится за решеткой, но и об их семьях — матерях, женах и детях, которые ежедневно ждут возвращения близких и не теряют веры.

"Мы помним каждого украинского политзаключенного. Мы боремся за каждого военнопленного. И мы сделаем все, чтобы они вернулись домой. Потому что свободу невозможно посадить в тюрьму. Слава Украине! " — заявил Кирилл Буданов.

Напомним, тем временем российские войска совершают преступления против украинцев в плену. Стало известно, что им приказали убивать пленных.

Недавно в Украину вернулись из плена Беларуси пятеро украинцев, которых посадили по политическим мотивам.