Командування наказало росіянам розстрілювати українських військових — перехоплення ГУР

Російські окупанти отримали наказ розстрілювати українських воїнів, які опинилися в полоні. Воєнні злочини — свідома та цілеспрямована політика держави-агресора Росії.

Відповіде радіоперехоплення опублікувало Головне управління розвідки Міноборони у п’ятницю, 9 січня.

РФ готується до чергового воєнного злочину

"Свідчення підготовки до чергового воєнного злочину окупаційної армії РФ в Україні зафіксували воєнні розвідники у радіоперехопленні", — йдеться в повідомленні.

З перемовин військовослужбовців другого батальйону 237-го полку зі складу 76-ї десантно-штурмової дивізії ЗС РФ, що діє поблизу Покровська, чути, як один із командирів віддає наказ на розстріл українських військовополонених.

"Никого на..й в плен не берём, услышали, раз..ли всех там на..й, не спрашивайте никого там имя, всех надо раз..ть на..й, уничтожить", — сказав він.

У ГУР нагадали, що за кожен злочин, скоєний проти українського народу буде відплата.

"Воєнні злочини — свідома та цілеспрямована політика держави-агресора Росії", — додали розвідники.

