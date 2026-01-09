Відео
Головна Новини дня Росіянам наказали вбивати українських військовополонених — аудіо

Росіянам наказали вбивати українських військовополонених — аудіо

Ua ru
Дата публікації: 9 січня 2026 19:46
Командування наказало росіянам розстрілювати українських військових — перехоплення ГУР
Російські окупанти. Фото: російські ЗМІ

Російські окупанти отримали наказ розстрілювати українських воїнів, які опинилися в полоні. Воєнні злочини — свідома та цілеспрямована політика держави-агресора Росії.

Відповіде радіоперехоплення опублікувало Головне управління розвідки Міноборони у п’ятницю, 9 січня.

Читайте також:

РФ готується до чергового воєнного злочину

"Свідчення підготовки до чергового воєнного злочину окупаційної армії РФ в Україні зафіксували воєнні розвідники у радіоперехопленні", — йдеться в повідомленні.

З перемовин військовослужбовців другого батальйону 237-го полку зі складу 76-ї десантно-штурмової дивізії ЗС РФ, що діє поблизу Покровська, чути, як один із командирів віддає наказ на розстріл українських військовополонених.

"Никого на..й в плен не берём, услышали, раз..ли всех там на..й, не спрашивайте никого там имя, всех надо раз..ть на..й, уничтожить", — сказав він.

У ГУР нагадали, що за кожен злочин, скоєний проти українського народу буде відплата.

"Воєнні злочини — свідома та цілеспрямована політика держави-агресора Росії", — додали розвідники.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що більшість людей, які пройшли російський полон не мають стату жертв.

Також український військовий пояснив, чому росіяни почали масово здаватися у полон.

розвідка окупанти полонені ГУР українські військові
Іванна Чайка - редактор
Автор:
Іванна Чайка
