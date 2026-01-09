Командование приказало россиянам расстреливать украинских военных — перехват ГУР

Российские оккупанты. Фото: российские СМИ

Российские оккупанты получили приказ расстреливать украинских воинов, оказавшихся в плену. Военные преступления — сознательная и целенаправленная политика государства-агрессора России.

Соответствующий радиоперехват опубликовало Главное управление разведки Минобороны в пятницу, 9 января.

Реклама

Читайте также:

РФ готовится к очередному военному преступлению

"Свидетельства подготовки к очередному военному преступлению оккупационной армии РФ в Украине зафиксировали военные разведчики в радиоперехвате", — говорится в сообщении.

Из переговоров военнослужащих второго батальона 237-го полка из состава 76-й десантно-штурмовой дивизии ВС РФ, действующей вблизи Покровска, слышно, как один из командиров отдает приказ на расстрел украинских военнопленных.

"Никого на...й в плен не берем, услышали, раз...ли всех там на...й, не спрашивайте никого там имя, всех надо раз...ть на...й, уничтожить", — сказал он.

В ГУР напомнили, что за каждое преступление, совершенное против украинского народа будет возмездие.

"Военные преступления — сознательная и целенаправленная политика государства-агрессора России", — добавили разведчики.

Напомним, ранее сообщалось, что большинство людей, которые прошли российский плен не имеют статуса жертв.

Также украинский военный объяснил, почему россияне начали массово сдаваться в плен.