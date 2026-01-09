Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Россиянам приказали убивать украинских военнопленных — аудио

Россиянам приказали убивать украинских военнопленных — аудио

Ua ru
Дата публикации 9 января 2026 19:46
Командование приказало россиянам расстреливать украинских военных — перехват ГУР
Российские оккупанты. Фото: российские СМИ

Российские оккупанты получили приказ расстреливать украинских воинов, оказавшихся в плену. Военные преступления — сознательная и целенаправленная политика государства-агрессора России.

Соответствующий радиоперехват опубликовало Главное управление разведки Минобороны в пятницу, 9 января.

Реклама
Читайте также:

РФ готовится к очередному военному преступлению

"Свидетельства подготовки к очередному военному преступлению оккупационной армии РФ в Украине зафиксировали военные разведчики в радиоперехвате", — говорится в сообщении.

Из переговоров военнослужащих второго батальона 237-го полка из состава 76-й десантно-штурмовой дивизии ВС РФ, действующей вблизи Покровска, слышно, как один из командиров отдает приказ на расстрел украинских военнопленных.

"Никого на...й в плен не берем, услышали, раз...ли всех там на...й, не спрашивайте никого там имя, всех надо раз...ть на...й, уничтожить", — сказал он.

В ГУР напомнили, что за каждое преступление, совершенное против украинского народа будет возмездие.

"Военные преступления — сознательная и целенаправленная политика государства-агрессора России", — добавили разведчики.

Напомним, ранее сообщалось, что большинство людей, которые прошли российский плен не имеют статуса жертв.

Также украинский военный объяснил, почему россияне начали массово сдаваться в плен.

разведка оккупанты пленные ГУР украинские военные
Иванна Чайка - редактор
Автор:
Иванна Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации