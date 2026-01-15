Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Благодаря Буданову к сотням украинских семей вернулись пленные

Благодаря Буданову к сотням украинских семей вернулись пленные

Ua ru
Дата публикации 15 января 2026 10:17
Буданов способствовал возвращению пленных в сотни украинских семей
Руководитель Офиса президента Украины Кирилл Буданов. Фото: Буданов/Facebook

Из плена к сотням украинских семей вернулись защитники благодаря экс-главе ГУР и действующему главе Офиса президента Кириллу Буданову.

Это подчеркнул народный депутат Павел Бакунец во время выступления в Верховной Раде.

Реклама
Читайте также:

 

При содействии Буданова из плена вернулись сотни украинцев

Представитель парламента коснулся темы семей военнопленных, которым, по его убеждению, нужна дополнительная поддержка со стороны государства.

"Попутно я бы хотел также поблагодарить генерала Кирилла Буданова, который сделал много добра украинским семьям — сотни семей дождались возвращения своих родных домой. Мы благодарим его и верим, что этот процесс продолжится", — заявил Павел Бакунец.

Напомним, во время управления ГУР Буданов возглавлял Координационный штаб по вопросам обращения с пленными. Как заверил президент Владимир Зеленский, он продолжит заниматься вопросом обмена пленных на посту главы ОП.

Напомним, что в День украинского политзаключенного, 12 января, Кирилл Буданов сделал заявление о пленных.

Эксперт оценил работу Буданова на новой должности. Он отметил, что экс-глава ГУР усиливает переговорные возможности Украины.

Офис президента Кирилл Буданов война в Украине ГУР обмен пленными
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации