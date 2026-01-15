Буданов способствовал возвращению пленных в сотни украинских семей

Руководитель Офиса президента Украины Кирилл Буданов. Фото: Буданов/Facebook

Из плена к сотням украинских семей вернулись защитники благодаря экс-главе ГУР и действующему главе Офиса президента Кириллу Буданову.

Это подчеркнул народный депутат Павел Бакунец во время выступления в Верховной Раде.

При содействии Буданова из плена вернулись сотни украинцев

Представитель парламента коснулся темы семей военнопленных, которым, по его убеждению, нужна дополнительная поддержка со стороны государства.

"Попутно я бы хотел также поблагодарить генерала Кирилла Буданова, который сделал много добра украинским семьям — сотни семей дождались возвращения своих родных домой. Мы благодарим его и верим, что этот процесс продолжится", — заявил Павел Бакунец.

Напомним, во время управления ГУР Буданов возглавлял Координационный штаб по вопросам обращения с пленными. Как заверил президент Владимир Зеленский, он продолжит заниматься вопросом обмена пленных на посту главы ОП.

Напомним, что в День украинского политзаключенного, 12 января, Кирилл Буданов сделал заявление о пленных.

Эксперт оценил работу Буданова на новой должности. Он отметил, что экс-глава ГУР усиливает переговорные возможности Украины.