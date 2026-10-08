Савченко спрогнозував втрату до 1% ВВП через затримки державних виплат

Україці на вулицях Харкова. Ілюстративне фото: Новини.LIVE

Україна ризикує додатково втратити від 0,5% до 1% ВВП до кінця року через затримки виплат підприємствам, які виконують державні та місцеві замовлення. Через несвоєчасні розрахунки компанії можуть затримувати зарплати, не сплачувати вчасно податки та скорочувати виробництво, що створює додатковий тиск на економіку країни.

Про це економіст Олександр Савченко розповів в ефірі Ранок.LIVE, передає портал Новини.LIVE.

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Затримки виплат впливають на бізнес

За словами Савченка, підприємства, які виконують державні та місцеві замовлення, дедалі частіше не отримують оплату за вже виконані роботи у визначені терміни. Відповідні затримки змушують бізнес скорочувати витрати, що може призвести до проблем із виплатою зарплат, сплатою податків і підтриманням попередніх обсягів виробництва.

"Ми вже запізнюємося, ми вже скорочуємо витрати, ми вже б'ємо по економіці, по добробуту великої частини бізнесу, який наважився працювати з урядом", — зазначив Савченко.

За оцінкою економіста, наслідком таких затримок може стати додаткове зниження ВВП України на 0,5–1% до кінця року.

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Окремою проблемою Савченко назвав затримки фінансування будівництва захисних споруд для енергетичної інфраструктури.

Економіст наголосив, що невиконання фінансових зобов'язань у цій сфері становить загрозу не лише для економіки. Це також може негативно вплинути на енергетичну безпеку та обороноздатність України.

Савченко вважає, що Верховна Рада має якнайшвидше ухвалити рішення, необхідні для виконання Україною зобов'язань перед Європейським Союзом та отримання позики.

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв, що Кабінет Міністрів схвалив проєкт державного бюджету України на 2027 рік. На сектор безпеки й оборони передбачили 4,885 трлн грн, що становить 43,8% ВВП.

Також Новини.LIVE писав, що з 1 січня 2027 року в Україні планують підвищити мінімальну заробітну плату з 8 647 до 9 546 грн. Зростання становитиме 10,4%, а середньомісячна зарплата, за прогнозами уряду, збільшиться до 34 409 грн.