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Задержки выплат бизнесу грозят падением ВВП

Ua ru
8 октября 2026 17:46
Савченко прогнозирует потери до 1 % ВВП из-за задержек с государственными выплатами
Украинки на улицах Харькова. Иллюстративное фото: Новини.LIVE

Украина рискует дополнительно потерять от 0,5% до 1% ВВП до конца года из-за задержек выплат предприятиям, выполняющим государственные и местные заказы. Из-за несвоевременных расчетов компании могут задерживать зарплаты, не уплачивать вовремя налоги и сокращать производство, что создает дополнительное давление на экономику страны.

Об этом экономист Александр Савченко рассказал в эфире Ранок.LIVE, передает портал Новини.LIVE.

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Задержки выплат влияют на бизнес

По словам Савченко, предприятия, выполняющие государственные и местные заказы, все чаще не получают оплату за уже выполненные работы в установленные сроки. Такие задержки вынуждают бизнес сокращать расходы, что может привести к проблемам с выплатой зарплат, уплатой налогов и поддержанием прежних объемов производства.

"Мы уже опаздываем, мы уже сокращаем расходы, мы уже наносим удар по экономике, по благосостоянию значительной части бизнеса, который решился работать с правительством", — отметил Савченко.

По оценке экономиста, следствием таких задержек может стать дополнительное снижение ВВП Украины на 0,5–1% до конца года.

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Отдельной проблемой Савченко назвал задержки финансирования строительства защитных сооружений для энергетической инфраструктуры.

Экономист подчеркнул, что невыполнение финансовых обязательств в этой сфере представляет угрозу не только для экономики. Это также может негативно повлиять на энергетическую безопасность и обороноспособность Украины.

Савченко считает, что Верховная Рада должна как можно скорее принять решения, необходимые для выполнения Украиной обязательств перед Европейским Союзом и получения займа.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал, что Кабинет Министров одобрил проект государственного бюджета Украины на 2027 год. На сектор безопасности и обороны предусмотрели 4,885 трлн грн, что составляет 43,8% ВВП.

Также Новини.LIVE писал, что с 1 января 2027 года в Украине планируют повысить минимальную заработную плату с 8 647 до 9 546 грн. Рост составит 10,4%, а среднемесячная зарплата, по прогнозам правительства, увеличится до 34 409 грн.

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Леонид Ужва - Редактор новостей
Автор:
Леонид Ужва

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