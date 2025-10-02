Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Головна Новини дня Затримки поїздів Укрзалізниці через атаку Росії — список рейсів

Затримки поїздів Укрзалізниці через атаку Росії — список рейсів

Ua ru
Дата публікації: 2 жовтня 2025 12:23
Які потяги затримуються через обстріл Сумщини
Потяг на вокзалі. Фото: Суспільне Суми

Через обстріл інфраструктури на Сумщині запізнюється потяг 143/141 Суми, Чернігів — Львів, Івано-Франківськ. Затримка становить 3 години 40 хвилин.

Про це повідомляє Укрзалізниця у четвер, 2 жовтня.

Читайте також:
укр
Допис Укрзалізниці. Фото: скриншот

Рух потягів повністю відновлено

Зазначається, що наразі в Сумській області повністю відновлено рух без задіяння резервних тепловозів.

"Укрзалізниця докладає максимум зусиль, аби поїзди швидше повернулися до руху за графіком. Традиційно всім пасажирам потягу будуть нараховані обіймашки, які можна буде обміняти на знижки та пропозиції наших партнерів у системі лояльності "Залізні друзі", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що внаслідок обстрілів пошкоджено депо Укрзалізниці в Одесі.

Також Повітряні сили повідомили, скільки цілей вночі атакували Україну.

Укрзалізниця Сумська область обстріли війна в Україні потяг
Іванна Чайка - редактор
Автор:
Іванна Чайка
