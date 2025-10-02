Які потяги затримуються через обстріл Сумщини

Потяг на вокзалі. Фото: Суспільне Суми

Через обстріл інфраструктури на Сумщині запізнюється потяг 143/141 Суми, Чернігів — Львів, Івано-Франківськ. Затримка становить 3 години 40 хвилин.

Про це повідомляє Укрзалізниця у четвер, 2 жовтня.

Реклама

Читайте також:

Допис Укрзалізниці. Фото: скриншот

Рух потягів повністю відновлено

Зазначається, що наразі в Сумській області повністю відновлено рух без задіяння резервних тепловозів.

"Укрзалізниця докладає максимум зусиль, аби поїзди швидше повернулися до руху за графіком. Традиційно всім пасажирам потягу будуть нараховані обіймашки, які можна буде обміняти на знижки та пропозиції наших партнерів у системі лояльності "Залізні друзі", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що внаслідок обстрілів пошкоджено депо Укрзалізниці в Одесі.

Також Повітряні сили повідомили, скільки цілей вночі атакували Україну.