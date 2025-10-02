Какие поезда задерживаются из-за обстрелов Сумщины

Поезд на вокзале. Фото: Суспільне Суми

Из-за обстрела инфраструктуры на Сумщине опаздывает поезд 143/141 Сумы, Чернигов — Львов, Ивано-Франковск. Задержка составляет 3 часа 40 минут.

Об этом сообщает Укрзализныця в четверг, 2 октября.

Сообщение Укрзализныци.

Движение поездов полностью восстановлено

Отмечается, что сейчас в Сумской области полностью восстановлено движение без задействования резервных тепловозов.

"Укрзализныця прилагает максимум усилий, чтобы поезда быстрее вернулись к движению по графику. Традиционно всем пассажирам поезда будут начислены обнимашки, которые можно будет обменять на скидки и предложения наших партнеров в системе лояльности "Железные друзья", — говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что в результате обстрелов повреждено депо Укрзализныци в Одессе.

