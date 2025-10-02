Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииРецептыДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рецепты
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Задержки поездов Укрзализныци из-за атаки России — список рейсов

Задержки поездов Укрзализныци из-за атаки России — список рейсов

Ua ru
Дата публикации 2 октября 2025 12:23
Какие поезда задерживаются из-за обстрелов Сумщины
Поезд на вокзале. Фото: Суспільне Суми

Из-за обстрела инфраструктуры на Сумщине опаздывает поезд 143/141 Сумы, Чернигов — Львов, Ивано-Франковск. Задержка составляет 3 часа 40 минут.

Об этом сообщает Укрзализныця в четверг, 2 октября.

Реклама
Читайте также:
укр
Сообщение Укрзализныци. Фото: скриншот

Движение поездов полностью восстановлено

Отмечается, что сейчас в Сумской области полностью восстановлено движение без задействования резервных тепловозов.

"Укрзализныця прилагает максимум усилий, чтобы поезда быстрее вернулись к движению по графику. Традиционно всем пассажирам поезда будут начислены обнимашки, которые можно будет обменять на скидки и предложения наших партнеров в системе лояльности "Железные друзья", — говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что в результате обстрелов повреждено депо Укрзализныци в Одессе.

Также Воздушные силы сообщили, сколько целей ночью атаковали Украину.

Укрзализныця Сумская область обстрелы война в Украине поезд
Иванна Чайка - редактор
Автор:
Иванна Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации