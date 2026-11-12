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Головна Новини дня Затримка зброї Україні: Гегсету загрожує імпічмент

Затримка зброї Україні: Гегсету загрожує імпічмент

Ua ru
12 листопада 2026 08:05
Скандал з фінансуванням України: Піту Гегсету загрожує імпічмент REUTERS/Evelyn Hockstein
Міністр оборони США Піт Гегсет. Фото: REUTERS/Evelyn Hockstein

У січні Палата представників США переходить під контроль демократів, які вже готують нові звинувачення проти Піта Гегсета. Цього разу військового міністра можуть спробувати відправити у відставку через імовірну затримку військової допомоги для України.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Fox News.

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Затримка зброї для Києва

Піта Гегсета підозрюють у тому, що він незаконно притримував військову допомогу, призначену для України. Про такі плани демократів виданню Fox News Digital розповіли одразу кілька американських законодавців.

Нещодавно республіканець Томас Массі вже намагався ініціювати відставку Гегсета, проте зазнав невдачі. У своїй резолюції він не згадував про українське питання. Тепер політик з Кентуккі прогнозує, що його опоненти обов'язково використають цю тему.

"Я вважаю, що демократи можуть використовувати деякі з тих самих статей імпічменту, коли вони перебувають у більшості, але я також вважаю, що будуть і інші статті імпічменту на основі слухань та комітетів. Я думаю, що демократи це зроблять", — заявив Томас Массі.

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Представниця Демократичної партії від штату Аризона Аделіта Гріхальва підтвердила слова Массі. Вона очікує, що профільні комітети Конгресу проведуть спеціальні слухання. Вони мають детально перевірити, як саме Гегсет розпоряджався українським фінансуванням.

Наразі журналісти Fox News Digital не знайшли незалежних підтверджень того, що міністр дійсно блокував гроші для Києва. Сам посадовець відмовився коментувати цю ситуацію.

Новообраний конгресмен-демократ від Каліфорнії Скотт Вінер зізнався, що також поки не бачив жодних доказів у цій справі та не знає деталей підготовки статей імпічменту. Проте він готовий голосувати за звільнення урядовця.

"Я повністю підтримаю його імпічмент. Він – катастрофа для наших військових і нашої країни", — наголосив Вінер.

Щоб оголосити імпічмент у Палаті представників, достатньо простої більшості голосів. А от для остаточного звільнення міністра потрібна підтримка двох третин Сенату. Массі визнає, що без голосів у верхній палаті спроба демократів матиме суто символічний характер. Водночас він сподівається, що підконтрольний демократам Сенат усе одно розпочне судовий розгляд, щоб змусити Гегсета піти самостійно.

Республіканці відкрито називають цей процес політично мотивованим. Вони вважають, що опоненти просто тиснуть на посадовців адміністрації Трампа. Правовий експерт Сміт має схожу думку. Він переконаний, що головна мета розслідувань — відбити у консерваторів бажання працювати в майбутніх урядах.

За словами експерта, імпічмент відволікатиме законодавців від їхньої прямої роботи. Крім того, це серйозно ускладнить діяльність міністрів, адже вони будуть змушені постійно відповідати на запити Конгресу.

Новини.LIVE інформували, що конгресмен-республіканець Томас Массі ще раніше запустив процедуру імпічменту проти очільника Пентагону Піта Гегсета. Політик звинувачує міністра оборони США у грубому порушенні законів та Конституції через розгортання військової операції проти Ірану.

Водночас сам Піт Гегсет відхрестився від причетності Міноборони США до раптових змін у роботі супутникового інтернету Starlink на території України, запевнивши, що жодних команд із Вашингтона не надходило. Натомість інсайдери в західних медіа вказують на те, що за цими технічними маніпуляціями нібито міг стояти особисто власник компанії Ілон Маск.

США зброя Україна війна в Україні імпічмент Піт Гегсет
Анастасія Постоєнко - Редактор стрічки новин
Автор:
Анастасія Постоєнко

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