Министр обороны США Пит Хегсет. Фото: REUTERS/Эвелин Хокштейн

В январе Палата представителей США переходит под контроль демократов, которые уже готовят новые обвинения против Пита Хэгсета. На этот раз министра обороны могут попытаться отправить в отставку из-за возможной задержки военной помощи Украине.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Fox News.

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Задержка поставок оружия для Киева

Пита Хегсета подозревают в том, что он незаконно удерживал военную помощь, предназначенную для Украины. О таких планах демократов изданию Fox News Digital рассказали сразу несколько американских законодателей.

Недавно республиканец Томас Масси уже пытался инициировать отставку Хегсета, однако потерпел неудачу. В своей резолюции он не упоминал об украинском вопросе. Теперь политик из Кентукки прогнозирует, что его оппоненты обязательно воспользуются этой темой.

"Я считаю, что демократы могут использовать некоторые из тех же статей импичмента, когда они находятся в большинстве, но я также считаю, что будут и другие статьи импичмента на основе слушаний и комитетов. Я думаю, что демократы это сделают", — заявил Томас Масси.

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Представительница Демократической партии от штата Аризона Аделита Грихальва подтвердила слова Масси. Она ожидает, что профильные комитеты Конгресса проведут специальные слушания. Они должны детально проверить, как именно Хегсет распоряжался украинским финансированием.

На данный момент журналисты Fox News Digital не нашли независимых подтверждений того, что министр действительно блокировал средства для Киева. Сам чиновник отказался комментировать эту ситуацию.

Вновь избранный конгрессмен-демократ от Калифорнии Скотт Винер признался, что также пока не видел никаких доказательств по этому делу и не знает подробностей подготовки статей импичмента. Однако он готов проголосовать за отстранение чиновника от должности.

"Я полностью поддержу его импичмент. Он — катастрофа для наших военных и нашей страны", — подчеркнул Винер.

Чтобы объявить импичмент в Палате представителей, достаточно простого большинства голосов. А вот для окончательного отстранения министра от должности требуется поддержка двух третей Сената. Масси признает, что без голосов в верхней палате попытка демократов будет носить чисто символический характер. В то же время он надеется, что подконтрольный демократам Сенат всё равно начнёт судебное разбирательство, чтобы заставить Хэгсета уйти по собственному желанию.

Республиканцы открыто называют этот процесс политически мотивированным. Они считают, что оппоненты просто оказывают давление на чиновников администрации Трампа. Юрист Смит придерживается схожего мнения. Он убежден, что главная цель расследований — отбить у консерваторов желание работать в будущих правительствах.

По словам эксперта, импичмент будет отвлекать законодателей от их основной работы. Кроме того, это серьезно затруднит деятельность министров, ведь они будут вынуждены постоянно отвечать на запросы Конгресса.

Новини.LIVE сообщали, что конгрессмен-республиканец Томас Масси еще ранее инициировал процедуру импичмента в отношении главы Пентагона Пита Хэгсета. Политик обвиняет министра обороны США в грубом нарушении законов и Конституции из-за развертывания военной операции против Ирана.

В то же время сам Пит Хегсет открестился от причастности Минобороны США к внезапным изменениям в работе спутникового интернета Starlink на территории Украины, заверив, что никаких команд из Вашингтона не поступало. В свою очередь, инсайдеры в западных СМИ указывают на то, что за этими техническими манипуляциями якобы мог стоять лично владелец компании Илон Маск.