Рожанська залишила Казахстан після затримання на запит Росії та виїхала до ЄС

Любов Рожанська — українка, яку затримали в Казахстані за запитом РФ. Фото: facebook.com/rozhanskaya

Громадянка України Любов Рожанська, яку 1 жовтня затримали в аеропорту Астани на запит Росії у справі про ймовірне викрадення дитини, змогла залишити Казахстан. Суд не обрав їй запобіжний захід у встановлений термін, після чого жінка вийшла із СІЗО та виїхала до однієї з країн Європейського Союзу.

Про деталі виїзду Рожанської повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на DW.

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Аеропорт в Астані (Казахстан). Фото:

qazaqstan.tv

Українка змогла залишити Казахстан

Адвокат Олексій Прянишников розповів, що після затримання Рожанської 1 жовтня казахстанський суд мав протягом трьох днів визначити їй запобіжний захід.

Однак відповідного рішення ухвалено не було. Це дозволило українці вийти із СІЗО, після чого вона залишила територію Казахстану.

За словами адвоката, зараз Рожанська перебуває в одній із країн Євросоюзу. Яку саме державу вона обрала, не уточнюється.

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Раніше посольство України в Казахстані звернулося до казахстанської сторони із закликом не задовольняти російський запит про екстрадицію громадянки України.

Росія вимагала екстрадиції Рожанської

Кримінальна справа в Росії пов'язана з онуком Рожанської. У 2021 році мати хлопчика Алла Андрєєва вивезла його до Калінінградської області РФ, де проживала родина її другого чоловіка — громадянина Росії. Згодом мати та дитина отримали російське громадянство.

В Україні тим часом тривала справа за позовом батька хлопчика, який проживає в Одесі. У березні 2025 року Верховний Суд визначив місцем проживання дитини місце проживання батька.

Влітку 2026 року родина другого чоловіка матері зв'язалася з Рожанською та запропонувала передати хлопчика українському батькові й бабусі. Російський суд після цього постановив взяти Рожанську під варту у справі про викрадення дитини. Рожанська про кримінальне провадження в Росії не знала.

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв, що уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець звернувся до казахстанського колеги Артура Ластаєва із закликом не допустити її видачі РФ.

Також Новини.LIVE писав, що 25 вересня в Україну вдалося повернути 21 громадянина, зокрема три родини з тимчасово окупованої Херсонщини. Безпосередньо з окупації евакуювали 17 людей, ще четверо повернулися через інші країни.