Рожанская покинула Казахстан после задержания по запросу России и уехала в ЕС

Любовь Рожанская — украинка, задержанная в Казахстане по запросу РФ. Фото: facebook.com/rozhanskaya

Гражданка Украины Любовь Рожанская, которую 1 октября задержали в аэропорту Астаны по запросу России по делу о предполагаемом похищении ребенка, смогла покинуть Казахстан. Суд не избрал ей меру пресечения в установленный срок, после чего женщина вышла из СИЗО и уехала в одну из стран Европейского Союза.

О подробностях выезда Рожанской сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на DW.

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Аэропорт в Астане (Казахстан). Фото:

qazaqstan.tv

Украинка смогла покинуть Казахстан

Адвокат Алексей Прянишников рассказал, что после задержания Рожанской 1 октября казахстанский суд должен был в течение трех дней избрать ей меру пресечения.

Однако соответствующее решение принято не было. Это позволило украинке выйти из СИЗО, после чего она покинула территорию Казахстана.

По словам адвоката, сейчас Рожанская находится в одной из стран Евросоюза. Какое именно государство она выбрала, не уточняется.

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Ранее посольство Украины в Казахстане обратилось к казахстанской стороне с призывом не удовлетворять российский запрос об экстрадиции гражданки Украины.

Россия требовала экстрадиции Рожанской

Уголовное дело в России связано с внуком Рожанской. В 2021 году мать мальчика Алла Андреева вывезла его в Калининградскую область РФ, где проживала семья ее второго мужа — гражданина России. Впоследствии мать и ребенок получили российское гражданство.

В Украине тем временем продолжалось дело по иску отца мальчика, который проживает в Одессе. В марте 2025 года Верховный Суд определил местом проживания ребенка место проживания отца.

Летом 2026 года семья второго мужа матери связалась с Рожанской и предложила передать мальчика украинскому отцу и бабушке. Российский суд после этого постановил заключить Рожанскую под стражу по делу о похищении ребенка. Рожанская об уголовном производстве в России не знала.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал, что уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец обратился к казахстанскому коллеге Артуру Ластаеву с призывом не допустить ее выдачи РФ.

Также Новини.LIVE писал, что 25 сентября в Украину удалось вернуть 21 гражданина, в частности три семьи из временно оккупированной Херсонской области. Непосредственно с оккупированных территорий эвакуировали 17 человек, еще четверо вернулись через другие страны.