Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія
Економіка
Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїРинок праціСвіт туризмуМодаЄвробаченняГрядкаКультАвтоДім та городРинок нерухомостіШтабТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУСпортМентальне здоровяЕкономіка 2024FashionФінансистГороскопНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаВійнаПолітикаКиївВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокСтильПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиСвітТЦКЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиГламурЧС-2026ЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяШоу-бізнесАрміяITХарківОдесаКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Київ
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Одеса
Політика
Промо
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Харків
ЧС-2026
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Затишшя перед сильною магнітною бурею: на Сонці була підозріла активність

Затишшя перед сильною магнітною бурею: на Сонці була підозріла активність

Ua ru
Дата публікації: 7 серпня 2026 11:31
Сонячна активність 7 серпня: коли буде магнітна буря
Сонце та його вплив на самопочуття людини. Фото: Pexels, колаж Новини.LIVE

У п'ятницю, 7 серпня, геомагнітна ситуація залишатиметься стабільною. Тому серйозних магнітних бур синоптики не очікують через низьку сонячну активність.

Про це Новини.LIVE повідомляє з посиланням на Meteoprog.

Магнітні бурі в Україні 7 серпня — детальний прогноз

Протягом останньої доби сонячна активність була дуже низькою. На Сонці було всього три спалахи класу В, які не мають помітного впливу на нашу планету. Водночас на п'ятницю, 7 серпня, фахівці прогнозують геомагнітне поле у межах від спокійного до активного рівня. Така ж ситуація протримається й на наступні три доби.

null
Прогноз магнітних бур з 7 до 10 серпня. Фото: Солар Метео

Прогноз майбутньої сонячної активності також залишається сприятливим, вона триматиметься на низьких показниках, хоча є незначна ймовірність виникнення спалахів М-класу.

null
Прогноз сонячної активності станом на 7 серпня. Фото: Метеоагент

Сонячна активність на 7 серпня:

Читайте також:
  • Ймовірність малого геомагнітного шторму – 15%
  • Ймовірність великого геомагнітного шторму – 5%
  • Ймовірність спалаху на Сонці М-класу – 10%
  • Ймовірність спалаху на Сонці Х-класу – 1%
  • Кількість сонячних плям – 22

Як писали раніше Новини.LIVE, у серпні активність Сонця ще набере обертів, тому фахівці попереджають про сильні магнітні бурі впродовж місяця. Уже є календар магнітних бур на серпень з чіткими датами.

Україна вже кілька діб потерпає від сильної спеки. Синоптик Укргідрометцентру Наталія Птуха попередила про похолодання, яке прийде з 7 серпня, але додала, що цьому передуватимуть сильні грози, зливи, град та шквальні вітри. 

Сонце магнітні бурі прогнози
Альбіна Зарічна - Редактор
Автор:
Альбіна Зарічна
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації