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Главная Новости дня Затишье перед сильной магнитной бурей: на Солнце подозрительная активность

Затишье перед сильной магнитной бурей: на Солнце подозрительная активность

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Дата публикации 7 августа 2026 11:31
Солнечная активность 7 августа: когда ожидается магнитная буря
Солнце и его влияние на самочувствие человека. Фото: Pexels, коллаж Новини.LIVE

В пятницу, 7 августа, геомагнитная обстановка останется стабильной. Поэтому синоптики не ожидают серьезных магнитных бурь из-за низкой солнечной активности.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Meteoprog.

Магнитные бури в Украине 7 августа — подробный прогноз

За последние сутки солнечная активность была очень низкой. На Солнце было всего три вспышки класса В, которые не оказывают заметного влияния на нашу планету. В то же время на пятницу, 7 августа, специалисты прогнозируют геомагнитное поле в пределах от спокойного до активного уровня. Такая же ситуация сохранится и в течение следующих трёх суток.

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Прогноз магнитных бурь с 7 по 10 августа. Фото: Солар Метео

Прогноз предстоящей солнечной активности также остается благоприятным, она будет держаться на низких показателях, хотя существует незначительная вероятность возникновения вспышек М-класса.

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Прогноз солнечной активности по состоянию на 7 августа. Фото: Метеоагент

Солнечная активность на 7 августа:

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  • Вероятность небольшой геомагнитной бури – 15%
  • Вероятность сильной геомагнитной бури – 5%
  • Вероятность вспышки на Солнце М-класса – 10%
  • Вероятность вспышки на Солнце Х-класса – 1%
  • Количество солнечных пятен – 22

Как ранее сообщали Новини.LIVE, в августе активность Солнца еще наберет обороты, поэтому специалисты предупреждают о сильных магнитных бурях в течение месяца. Уже есть календарь магнитных бурь на август с точными датами.

Украина уже несколько суток страдает от сильной жары. Синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха предупредила о похолодании, которое наступит с 7 августа, но добавила, что этому будут предшествовать сильные грозы, ливни, град и шквальные ветры.

Солнце магнитные бури прогнозы
Альбина Заречная - Редактор
Автор:
Альбина Заречная
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