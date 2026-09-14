Засуджених можуть залучити до оборонних робіт: деталі

Ув'язненні. Ілюстративне фото: Igor Burdyga/DW

В Україні законодавство передбачає можливість залучати немобілізованих військовозобов'язаних до оплачуваних робіт оборонного характеру. Адвокат Сергій Старенький вважає, що для таких робіт можна було б використовувати потенціал засуджених, які перебувають у колоніях. Зокрема, йдеться про виробництво інженерних загороджень для потреб оборони.

Про це Сергій Старенький розповів в ефірі День.LIVE у понеділок, 14 вересня.

Реклама

Кого можуть залучати до оборонних робіт

За словами адвоката Сергія Старенького, закон про мобілізаційну підготовку та мобілізацію дозволяє залучати до робіт оборонного характеру людей, які перебувають на військовому обліку, але наразі не призвані на військову службу.

Правознавець зазначив, що такі роботи мають бути оплачуваними. Водночас він нагадав, що ще у 2022 році пропонував залучати до робіт оборонного характеру близько 50 тисяч засуджених, які перебувають у колоніях і, за його словами, майже не працюють.

Старенький пропонує організувати на базі колоній виробництво конструкцій, які використовуються як інженерні загородження. Серед прикладів він назвав бетонні трикутники, відомі як "зуби дракона", та протитанкові їжаки.

Читайте також:

На думку адвоката, залучення засуджених до таких робіт могло б принести значну користь для забезпечення оборонних потреб.

"Ці роботи повинні бути оплачені, у нас будь-яка робота має бути оплачена, але вона не популярна ця робота, скажімо так. Я, до речі, ще нагадаю, я ще у 2022 році пропонував, у нас близько 50 тисяч засуджених сидить в колоніях, які майже не працюють. Їх можна залучати до виконання робіт оборонного характеру.

Наприклад, виготовлення перешкод для просування, їжаків, бетонних оцих трикутників, зубів дракона або чогось іншого. Виготовлення цих всіх моментів можна організувати на базі цих колоній і доволі багато буде користі від цього", — пояснив адвокат.

Новини.LIVE інформували, що за даними ДПСУ, Україна продовжує посилювати оборонні можливості на кордоні з Білоруссю. Зокрема, йдеться про інженерне облаштування державного рубежу та будівництво фортифікаційних укріплень на прикордонні. Водночас у ДПСУ не виключають нових провокацій або повторного вторгнення з території Білорусі.

Новини.LIVE також писали, що Україна прискорила будівництво суцільної лінії оборони від Київського водосховища до Сум. На цьому напрямку зводять фортифікаційні споруди, облаштовують невибухові загородження, підземні тунелі та антидронові бар’єри. За словами начальника інженерних військ Василя Сиротенка, укріплення мають унеможливити раптові дії ворога та спроби створення "буферних зон".