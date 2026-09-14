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Осужденных предлагают привлечь к изготовлению укреплений для ВСУ

Ua ru
14 сентября 2026 18:11
Эксклюзив
Осужденных могут привлечь к оборонным работам: подробности
В заключении. Иллюстративное фото: Igor Burdyga/DW

В Украине законодательство предусматривает возможность привлечения немобилизованных военнообязанных к оплачиваемым работам оборонного характера. Адвокат Сергей Старенький считает, что для таких работ можно было бы использовать потенциал осужденных, находящихся в колониях. В частности, речь идет о производстве инженерных заграждений для нужд обороны.

Об этом Сергей Старенький рассказал в эфире День.LIVE в понедельник, 14 сентября.

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Кого могут привлекать к оборонным работам

По словам адвоката Сергея Старенького, закон о мобилизационной подготовке и мобилизации позволяет привлекать к работам оборонного характера людей, состоящих на воинском учете, но пока не призванных на военную службу.

Правовед отметил, что такие работы должны быть оплачиваемыми. В то же время он напомнил, что еще в 2022 году предлагал привлекать к работам оборонного характера около 50 тысяч осужденных, которые находятся в колониях и, по его словам, почти не работают.

Старенький предлагает организовать на базе колоний производство конструкций, которые используются в качестве инженерных заграждений. Среди примеров он назвал бетонные треугольники, известные как "зубы дракона", и противотанковые ежи.

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По мнению адвоката, привлечение осужденных к таким работам могло бы принести значительную пользу для обеспечения оборонных нужд.

"Эти работы должны оплачиваться, у нас любая работа должна оплачиваться, но эта работа, скажем так, не пользуется популярностью. Я, кстати, еще напомню: еще в 2022 году я предлагал, что у нас около 50 тысяч осужденных сидят в колониях, которые почти не работают. Их можно привлекать к выполнению работ оборонного характера.

Например, изготовление препятствий для продвижения, "ежей", этих бетонных треугольников, "зубов дракона" или чего-то другого. Изготовление всего этого можно организовать на базе этих колоний, и пользы от этого будет немало", — пояснил адвокат.

Новини.LIVE сообщали, что, по данным ГПСУ, Украина продолжает усиливать оборонительные возможности на границе с Беларусью. В частности, речь идет об инженерном обустройстве государственной границы и строительстве фортификационных укреплений в приграничной зоне. В то же время в ГПСУ не исключают новых провокаций или повторного вторжения с территории Беларуси.

Новини.LIVE также писали, что Украина ускорила строительство сплошной линии обороны от Киевского водохранилища до Сум. На этом направлении возводят фортификационные сооружения, обустраивают невзрывные заграждения, подземные туннели и антидроновые барьеры. По словам начальника инженерных войск Василия Сиротенко, укрепления должны сделать невозможными внезапные действия врага и попытки создания "буферных зон".

ВСУ тюрьма заключенные война в Украине осужденные оборонные сооружения фортификации
Евтушенко Алина - Редактор ленты новостей
Автор:
Евтушенко Алина

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