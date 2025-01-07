Заступницю міністра ветеранів звільнять — яка причина

Руслана Величко-Трифонюк. Фото: Армія Inform

У Міністерстві у справах ветеранів виник скандал через образу заступниці міністра Руслани Величко-Трифонюк в бік колеги, який є ветераном війни, Євгена Шибалова. Наразі в міністерстві ініціювали службову перевірку.

Про це повідомила пресслужба Мінветеранів.

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Перевірка в Мінветеранів

"6 січня у соціальних мережах та медіа було оприлюднено інформацію щодо неетичної поведінки стосовно державного службовця у Міністерстві у справах ветеранів України", — йдеться у повідомленні.

Міністерство засудило таку поведінку та вважає, що жодні обставини не можуть бути виправданням. Там наголосили, що роботодавці повинні створювати належні умови для реінтеграції ветерана на робочому місці.

Тому керівництво призначило службову перевірку з метою виявлення фактів та обставин інциденту. Також направлено до Кабміну документи на звільнення Руслани Величко-Трифонюк з посади заступника Міністра у справах ветеранів України з питань європейської інтеграції.

Що відомо про скандал

Наприкінці грудня ветеран російсько-української війни Євген Шибалов, який влаштувався працювати в Мінветеранів, розповів, що звільняється з роботи через конфлікт з керівництвом.

За його словами, там дозволяють собі обзивати ветерана та переходять на особисті образи. Стало відомо, що йдеться про Величко-Трифонюк, хоч він і не звинувачував її прямо.

Скриншот допису Шибалова

Нагадаємо, у жовтні 2024 року Президент України Володимир Зеленський підписав указ, що дозволяє військовослужбовцям обіймати певні посади у Мінветеранів.

А керівник Центру допомоги ветеранам у Львові Андрій Жолоб в коментарі Новини.LIVE розповів про проблеми, з якими зіштовхуються під час працевлаштування воїнів.