Житло ветеранам — чи можуть девелопери надавати квартири

Бізнесмен Ігор Ніконов. Фото: скриншот з відео

Для забезпечення ветеранів соціальним житлом необхідно запустити державну програму, яка стимулюватиме будівництво.

Таку думку бізнесмен і засновник KAN Development Ігор Ніконов висловив в інтерв'ю Наталії Мосейчук.

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На питання Наталії Мосейчук щодо необхідності ухвалення в Україні закону, який зобов'яже девелоперів роздавати соціальне житло ветеранам у різних комплексах або, навпаки, будувати соціальне житло, Ніконов відповів, що така система не буде працювати. На його думку, мають бути створені спеціальні державні програми.

"Девелопери, повірте, і так будуть давати великі знижки та дарувати людям квартири. Але якщо системно брати це питання, то повинна бути державна програма, за якою виділяють спеціальну землю, знижують податки або взагалі скасовують і кажуть: "Ти будуєш за собівартістю, наприклад частину за свої кошти, а потім ми тобі повернемо, але ти побудуй і передай це куди потрібно". Ось так це працює", — пояснив бізнесмен.

Ніконов також зазначив, що девелопери виконують всі рекомендації для зручності ветеранів, які отримали поранення на фронті. В галузі будівництва є багато нормативних документів, спрямованих на створення особливих умов для людей з інвалідністю та на кріслах колісних.

"Ми виконуємо усі ці рекомендації. До речі, єдина контора в Україні, мається на увазі державне агентство, яке дійсно діє тільки за законом і ні під кого не прогинається, це ДІАМ (Державна інспекція архітектури та містобудування України. — Ред.) Ми всі просто в захваті. З ними дуже важко працювати, тому що вони дотримуються закону і всіх відповідних норм. Так от, вони інклюзивність перевіряють завжди. Перше, що вони роблять, то перевіряють саме це", — наголосив бізнесмен.

Нагадаємо, раніше Ніконов пояснив, що в Києві відлякує інвесторів будівництва. Також він висловився щодо Гостинного двору у Києві, який раніше визнали пам'яткою архітектури національного значення. Ніконов вважає, що держава вже втратила значну суму коштів через недобудову цього об'єкту.

Крім того, девелопер запропонував рішення щодо забудови в Китаєві. Водночас він пояснив, чому Київ досі без генплану. За його словами, через початок повномасштабного вторгнення цей процес був відкладений.