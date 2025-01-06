Жилье ветеранам — могут ли девелоперы предоставлять квартиры

Бизнесмен Игорь Никонов. Фото: скриншот с видео

Для обеспечения ветеранов социальным жильем необходимо запустить государственную программу, которая будет стимулировать строительство.

Такое мнение бизнесмен и основатель KAN Development Игорь Никонов высказал в интервью Наталии Мосейчук.

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На вопрос Натальи Мосейчук, о необходимости принятия в Украине закона, который обяжет девелоперов раздавать социальное жилье ветеранам в разных комплексах или, наоборот, строить социальное жилье, Никонов ответил, что такая система не будет работать. По его мнению, должны быть созданы специальные государственные программы.

"Девелоперы, поверьте, и так будут давать большие скидки и дарить людям квартиры. Но если системно брать этот вопрос, то должна быть государственная программа, по которой выделяют специальную землю, снижают налоги или вообще отменяют и говорят: "Ты строишь по себестоимости, например часть за свои средства, а потом мы тебе вернем, но ты построй и передай это куда нужно". Вот так это работает", — объяснил бизнесмен.

Никонов также отметил, что девелоперы выполняют все рекомендации для удобства ветеранов, получивших ранения на фронте. В области строительства есть много нормативных документов, направленных на создание особых условий для людей с инвалидностью и на креслах колесных.

"Мы выполняем все эти рекомендации. Кстати, единственная контора в Украине, имеется в виду государственное агентство, которое действительно действует только по закону и ни под кого не прогибается, это ГИАГ (Государственная инспекция архитектуры и градостроительства Украины. — Ред.) Мы все просто в восторге. С ними очень трудно работать, потому что они придерживаются закона и всех соответствующих норм. Так вот, они инклюзивность проверяют всегда. Первое, что они делают, так проверяют именно это", — подчеркнул бизнесмен.

Напомним, ранее Никонов объяснил, что в Киеве отпугивает инвесторов строительства. Также он высказался относительно Гостиного двора в Киеве, который ранее признали памятником архитектуры национального значения. Никонов считает, что государство уже потеряло значительную сумму средств из-за недостроя этого объекта.

Кроме того, девелопер предложил решение по застройке в Китаеве. В то же время он объяснил, почему Киев до сих пор без генплана. По его словам, из-за начала полномасштабного вторжения этот процесс был отложен.