Заместительницу министра ветеранов уволят - какая причина

Руслана Величко-Трифонюк. Фото: Армия Информ

В Министерстве по делам ветеранов возник скандал из-за оскорбления заместителя министра Русланы Величко-Трифонюк в сторону коллеги, который является ветераном войны, Евгения Шибалова. Сейчас в министерстве инициировали служебную проверку.

Об этом сообщила пресс-служба Минветеранов.

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Проверка в Минветеранов

"6 января в социальных сетях и медиа была обнародована информация о неэтичном поведении в отношении государственного служащего в Министерстве по делам ветеранов Украины", — говорится в сообщении.

Министерство осудило такое поведение и считает, что никакие обстоятельства не могут быть оправданием. Там отметили, что работодатели должны создавать надлежащие условия для реинтеграции ветерана на рабочем месте.

Поэтому руководство назначило служебную проверку с целью выявления фактов и обстоятельств инцидента. Также направлены в Кабмин документы на увольнение Русланы Величко-Трифонюк с должности заместителя Министра по делам ветеранов Украины по вопросам европейской интеграции.

Что известно о скандале

В конце декабря ветеран российско-украинской войны Евген Шибалов, который устроился работать в Минветеранов, рассказал, что увольняется с работы из-за конфликта с руководством.

По его словам, там позволяют себе обзывать ветерана и переходить на личные оскорбления. Стало известно, что речь идет о Величко-Трифонюк, хоть он и не обвинял ее прямо.

Скриншот поста Шибалова

Напомним, в октябре 2024 года Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, позволяющий военнослужащим занимать определенные должности в Минветеранов.

А руководитель Центра помощи ветеранам во Львове Андрей Жолоб в комментарии Новини.LIVE рассказал о проблемах, с которыми сталкиваются во время трудоустройства воинов.