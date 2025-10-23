Вихователі дитсадків та батьки дошкільнят зможуть скористатись новим застосунком

Застосунок "Мрія" стане доступним для дитсадків — основні функції
Кабінет міністрів оновив постанову про освітній застосунок "Мрія". Тепер до нього зможуть доєднатися дитсадки.
Про це повідомив перший віцепремʼєр-міністр — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у четвер, 23 жовтня.
Які функції доступні для дитсадків
"Уперше "Мрія" об’єднує дві освітні ланки — дошкілля та школу. Це важливий етап у створенні єдиної цифрової екосистеми, що супроводжує дитину від перших кроків у садочку до здобуття освіти", — зазначив Федоров.
У застосунку вихователі зможуть вести облік занять, відвідування й харчування, а батьки — бачити досягнення та настрій дитини.
Крім того, бізнес зможе підтримувати дітей та молодь через "Мрію" і надавати пропозиції для навчання.
Нагадаємо, нещодавно Федоров розповів, що школярів в Україні навчатиме штучний інтелект.
Також повідомлялося, що в Україні з’явилась нова валюта під назвою "мрійки".
Читайте Новини.LIVE!