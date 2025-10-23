Воспитатели детсадов и родители дошкольников смогут воспользоваться новым приложением

Приложение "Мрія" станет доступным для детсадов — функции
Кабинет министров обновил постановление об образовательном приложении "Мрія". Теперь к нему смогут присоединиться детсады.
Об этом сообщил первый вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Михаил Федоров в четверг, 23 октября.
Какие функции доступны для детсадов
"Впервые "Мрія" объединяет два образовательных звена — дошкольное образование и школу. Это важный этап в создании единой цифровой экосистемы, сопровождающей ребенка от первых шагов в саду до получения образования", — отметил Федоров.
В приложении воспитатели смогут вести учет занятий, посещения и питания, а родители — видеть достижения и настроение ребенка.
Кроме того, бизнес сможет поддерживать детей и молодежь через "Мрію" и предоставлять предложения для обучения.
