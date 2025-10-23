Видео
Приложение "Мрія" станет доступным для детсадов — функции

Приложение "Мрія" станет доступным для детсадов — функции

Ua ru
Дата публикации 23 октября 2025 15:05
обновлено: 10:22
Воспитатели детсадов и родители дошкольников смогут воспользоваться новым приложением
Метросад в Харькове. Фото: Думка

Кабинет министров обновил постановление об образовательном приложении "Мрія". Теперь к нему смогут присоединиться детсады.

Об этом сообщил первый вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Михаил Федоров в четверг, 23 октября.

Читайте также:
Федоров
Сообщение Михаила Федорова. Фото: скриншот

Какие функции доступны для детсадов

"Впервые "Мрія" объединяет два образовательных звена — дошкольное образование и школу. Это важный этап в создании единой цифровой экосистемы, сопровождающей ребенка от первых шагов в саду до получения образования", — отметил Федоров.

В приложении воспитатели смогут вести учет занятий, посещения и питания, а родители — видеть достижения и настроение ребенка.

Кроме того, бизнес сможет поддерживать детей и молодежь через "Мрію" и предоставлять предложения для обучения.

Напомним, недавно Федоров рассказал, что школьников в Украине будет обучать искусственный интеллект.

Также сообщалось, что в Украине появилась новая валюта под названием "мрійки".

Михаил Федоров Минцифры детские сады приложение школа
Иванна Чайка - редактор
Автор:
Иванна Чайка
