Засновник UAnimals Олександр Тодорчук. Фото: facebook.com/sashatodorchuk

Засновник гуманістичного руху UAnimals та співзасновник комунікаційної агенції Gres Todorchuk Олександр Тодорчук очолив Головне управління комунікацій Збройних сил України. Нині він проходить військову службу та вже долучився до команди Генерального штабу.

Про своє призначення Тодорчук повідомив у соціальних мережах, інформує Новини.LIVE.

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Що відомо про призначення Тодорчука

За словами Тодорчука, він планує посилити комунікаційний напрям ЗСУ та налагодити взаємодію з військовими підрозділами, партнерами й медіа.

"Це велика відповідальність і непростий виклик. Дякую Михайлу Васильовичу Драпатому за довіру. Докладу максимум зусиль, аби посилити цей напрям, адже щиро вірю у важливість комунікацій під час війни", — написав він.

Наразі новий керівник знайомиться з командою та вивчає роботу управління. Він також закликав людей, які мають досвід у сфері комунікацій, ділитися відгуками про взаємодію з Головним управлінням комунікацій ЗСУ — як позитивними, так і критичними.

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Окремо Тодорчук повідомив про набір фахівців до команди. За його словами, долучитися можуть люди з досвідом у комунікаціях як у війську, так і поза ним.

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