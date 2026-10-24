Основатель UAnimals Александр Тодорчук. Фото: facebook.com/sashatodorchuk

Основатель гуманистического движения UAnimals и соучредитель коммуникационного агентства Gres Todorchuk Александр Тодорчук возглавил Главное управление коммуникаций Вооруженных сил Украины. В настоящее время он проходит военную службу и уже присоединился к команде Генерального штаба.

О своём назначении Тодорчук сообщил в социальных сетях, сообщает Новини.LIVE.

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Что известно о назначении Тодорчука

По словам Тодорчука, он планирует усилить коммуникационное направление ВСУ и наладить взаимодействие с воинскими подразделениями, партнерами и СМИ.

"Это большая ответственность и непростой вызов. Благодарю Михаила Васильевича Драпатого за доверие. Приложу максимум усилий, чтобы усилить это направление, ведь искренне верю в важность коммуникаций во время войны", — написал он.

Сейчас новый руководитель знакомится с командой и изучает работу управления. Он также призвал людей, имеющих опыт в сфере коммуникаций, делиться отзывами о взаимодействии с Главным управлением коммуникаций ВСУ — как положительными, так и критическими.

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Отдельно Тодорчук сообщил о наборе специалистов в команду. По его словам, присоединиться могут люди с опытом в сфере коммуникаций как в армии, так и за ее пределами.

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