США запровадили санкції проти засновника правлячої партії Грузії

Бідзіни Іванішвілі. Фото: Парламент.ua

Сполучені Штати впровадили санкції проти засновника партії "Грузинська мрія" Бідзіни Іванішвілі. На думку американської сторони, ця політична сила зробила Грузію вразливою перед загрозою з боку Росії.

Про це повідомили у Міністерстві фінансів США у п'ятницю, 27 березня.

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Повідомляєтся, щУ США о Іванішвілі потрапив під санкції за "за підрив демократичного та євроатлантичного майбутнього Грузії на користь Росії".

Дії Іванішвілі та партії "Грузинська мрія" підірвали демократичні інститути, уможливили порушення прав людини та обмежили здійснення основних свобод у Грузії. Крім того, вони підірвали євроатлантичне майбутнє Грузії. Це зробило країну вразливою для Росії, яка продовжує тримати в окупації 20% території країни.

Американський Мінфін також засудив дії "Грузинської мрії" під керівництвом Іванішвілі, включаючи триваючі та жорстокі репресії проти грузинських громадян, протестувальників, представників ЗМІ, правозахисників та опозиційних політиків.

Раніше ми повідомляли, що президентка Грузії Саломе Зурабішвілі висунула ультиматум "Грузинській мрії", згідно з яким правляча партія має шість днів на оголошення нових парламентських виборів.

Нагадаємо, у Грузії було обрано нового президента. Ним став Михеїл Кавелашвілі, колишній футболіст.