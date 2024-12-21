Михайлу Саакашвілі виповнилося 56 років — основні події з життя політика

Михайло Саакашвілі. Фото: EAD

Сьогодні, 21 грудня, відомому грузинському та українському політику, колишньому президенту Грузії Михайлу Саакашвілі виповнюється 56 років. Зараз він перебуває в ув'язнені у своїй рідній країні.

Яким є життєвий шлях цієї людини розповідають Новини.LIVE.

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Початок кар'єри

Михайло Саакашвілі почав набувати політичної ваги під час "революції троянд", яка відбулася в Грузії 2003 року. Тоді внаслідок масових акцій протесту проти режиму президента Шеварнадзе, а в Грузії було оголошено дострокові президентські вибори.

На виборах, які відбулися на початку 2004 року, переміг Михайло Саакашвілі. Після цього він перебував при владі упродовж майже десяти років.

Саакашвілі під час "революції троянд". Фото:

На посаді президента

Саакашвілі проголосив курс своєї країни в бік ЄС та НАТО. Також він проводив системні реформи, які торкнулися практично всіх сфер життя. Влни суттєво змінили Грузію упродовж наступних років.

Період правління Саакашвілі запам’ятався також агресією Росії проти Грузії та наступу російських військ на місто Ґорі у 2008 році. Тоді збройні сили країни-агресора перебували у кількох десятках кілометрів від столиці Грузії Тбілісі. Внаслідок агресії Росії загинули 170 грузинських силовиків та 228 цивільних осіб. 16 серпня Росія та Грузія підписали мирну угоду, згідно з якою війська мали повернутись на позиції, зайняті до війни. Грузія втратила частину своїх територій — Абхазію та Південну Осетію.

На посаді президента Грузії. Фото: Главком

Після парламентських виборів 2012 року та подальших виборів президента, Саакашвілі разом зі своєю політичною силою опинився в опозиції. Його політичні опоненти, які прийшли до влади, почали кримінальне переслідування експрезидента Грузії за звинуваченнями у розтраті бюджетних коштів та узурпації влади. Це змусило Саакашвілі виїхати за межі Грузії.

Саакашвілі та Україна

Саакашвілі завжди позиціонував себе, як друг України. Він навчався у Київському інституті міжнародних відносин, добре володіє українською мовою.

Покинувши Грузію, Саакашвілі намагався будувати політичну кар’єру в Україні. Під час каденції президента Петра Порошенку він очолював Дорадчу міжнародну раду реформ, Одеську ОДА, а також був радником голови держави.

Проте внаслідок конфлікту з очільником України був звільнений з посади керівника Одещини, та позбавлений українського громадянства, яке йому раніше надав Порошенко.

У подальшому організовував протестні акції та фігурував у кількох гучних політичних скандалах, вимагав імпічменту Порошенка, а згодом був змушений полишити Україну, де проти нього було порушено кримінальну справу.

Саакашвілі на мітингу в Україні. Фото: Главком

Саакашвілі повернувся до України у травні 2019 року, коле новообраний Президент Володимир Зеленський повернув йому громадянство нашої держави та призначив на посаду голови Виконавчого комітету реформ України. Проте незабаром Саакашвілі був звільнений з цієї посади.

Повернення до Грузії

На початку жовтня Саакашвілі повідомив про повернення до Грузії. Незабаром його затримали та доправили до пенітенціарного закладу. МВС Грузії порушило проти політика кримінальну справу за фактом незаконного перетину кордону.

Експрезидент Грузії у відповідь оголосив голодування, яке тримав упродовж 50 днів та припинив через різке погіршення стану здоров'я.

За звинуваченнями чинної грузинської влади Саакашвілі загрожує щонайменше 9 років в'язниці.

Михайло Саакашвілі у залі суду. Фото: Главком

Що відомо зараз

В минулому році МЗС України, а потім особисто Зеленський просили про передачу Саакашвілі українській стороні для подальшого лікування за межами Грузії. Глава проросійської правлячої партії Грузії "Грузинська мрія" Іраклій Кобахидзе виключив можливість передачі.

У тому ж році Саакашвілі подав позов до ЄСПЛ, заявивши, що його права було порушено у в'язниці. Він закликав суд розпорядитися про його переведення до лікарні у столиці Польщі Варшаві. 23 травня 2024 року стало відомо, що суд відхилив прохання Саакашвілі.

Саакашвілі в ув'язнені. Фото: Irakli Gedenidze/Pool Photo

Як розвиватимуться далі події навколо Михайла Саакашвілі покаже час. Наразі ми писали, що колишній пресаташе посольства Грузії в Україні Бачо Корчилава заявив, що ув’язнений Саакашвілі нині перебуває в лікарні і не має реального впливу на події в країні.

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