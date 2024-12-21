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Михаилу Саакашвили исполнилось 56 — что известно о политике

21 декабря 2024 06:05
Андрей Горохов - Редактор
Андрей Горохов
Редактор
Михаилу Саакашвили исполнилось 56 лет - основные события из жизни
Михаил Саакашвили. Фото: EAD
Андрей Горохов - Редактор
Андрей Горохов
Редактор

Сегодня, 21 декабря, известному грузинскому и украинскому политику, бывшему президенту Грузии Михаилу Саакашвили исполняется 56 лет. В настоящее время он находится в заключении в своей родной стране.

Каков жизненный путь этого человека рассказывают Новини.LIVE.

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Начало карьеры

Михаил Саакашвили начал приобретать политический вес во время "революции роз", которая произошла в Грузии в 2003 году. Тогда в результате массовых акций протеста против режима президента Шеварнадзе, а в Грузии были объявлены досрочные президентские выборы.

На выборах, состоявшихся в начале 2004 года, победил Михаил Саакашвили. После этого он находился у власти почти десять лет.

Саакашвили
Саакашвили во время "революции роз". Фото:

В должности президента

Саакашвили провозгласил курс своей страны в сторону ЕС и НАТО. Также он проводил системные реформы, коснувшиеся практически всех сфер жизни. Они существенно изменили Грузию в течение следующих лет.

Период правления Саакашвили запомнился также агрессией России против Грузии и наступления российских войск на город Гори в 2008 году. В то время вооруженные силы страны-агрессора находились в нескольких десятках километров от столицы Грузии Тбилиси. В результате агрессии России погибли 170 грузинских силовиков и 228 гражданских лиц. 16 августа Россия и Грузия подписали мирное соглашение, согласно которому войска должны были вернуться на позиции, занятые до войны. Грузия потеряла часть своих территорий — Абхазию и Южную Осетию.

Саакашвили 1
В должности президента Грузии. Фото: Главком

После парламентских выборов 2012 года и последующих выборов президента Саакашвили вместе со своей политической силой оказался в оппозиции. Его пришедшие к власти политические оппоненты начали уголовное преследование экс-президента Грузии по обвинениям в растрате бюджетных средств и узурпации власти. Это заставило Саакашвили уехать за пределы Грузии.

Саакашвили и Украина

Саакашвили всегда позиционировал себя как друг Украины. Он учился в Киевском институте международных отношений, хорошо владеет украинским языком.

Покинув Грузию, Саакашвили пытался строить политическую карьеру в Украине. Во время каденции президента Петра Порошенко он возглавлял Совещательный международный совет реформ, Одесский ОГА, а также был советником главы государства.

Однако в результате конфликта с главой Украины был уволен с должности руководителя Одещины и лишен украинского гражданства, которое ему ранее предоставил Порошенко.

В дальнейшем организовывал протестные акции и фигурировал в нескольких громких политических скандалах, требовал импичмента Порошенко, а затем вынужден был покинуть Украину, где против него было возбуждено уголовное дело.

Саакашвили и Украина
Саакашвили на митинге в Украине. Фото: Главком

Саакашвили вернулся в Украину в мае 2019 года, когда новоизбранный Президент Владимир Зеленский вернул ему гражданство нашего государства и назначил на должность председателя Исполнительного комитета реформ Украины. Однако вскоре Саакашвили был уволен с этой должности.

Возвращение в Грузию

В начале октября Саакашвили сообщил о возвращении в Грузию. Вскоре его задержали и доставили в пенитенциарное заведение. МВД Грузии возбудило против политика уголовное дело по факту незаконного пересечения границы.

Экс-президент Грузии в ответ объявил голодовку, которую держал в течение 50 дней и прекратил из-за резкого ухудшения состояния здоровья.

По обвинениям действующих грузинских властей Саакашвили грозит по меньшей мере 9 лет тюрьмы.

Саакашвили в суде
Михаил Саакашвили в зале суда. Фото: Главком

Что известно сейчас

В прошлом году МИД Украины, а затем лично Зеленский просили о передаче Саакашвили украинской стороне для дальнейшего лечения за пределами Грузии. Глава пророссийской правящей партии Грузии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе исключил возможность передачи.

В том же году Саакашвили подал иск в ЕСПЧ, заявив, что его права были нарушены в тюрьме. Он призвал суд распорядиться о его переводе в больницу в столице Польши в Варшаве. 23 мая 2024 года стало известно, что суд отклонил просьбу Саакашвили.

Заключение
Саакашвили в заключении. Фото: Irakli Gedenidze/Pool Photo

Как будут развиваться события вокруг Михаила Саакашвили покажет время. В настоящее время мы писали, что бывший пресс-атташ посольства Грузии в Украине Бачо Корчилава заявил, что заключенный Саакашвили в настоящее время находится в больнице и не имеет реального влияния на события в стране.

Уже больше года политик находится на лечении в грузинской клинике после интоксикации. Мать политика рассказала, чем именно отравили ее сына.

Михаил Саакашвили Грузия Украина история политики биография

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