США ввели санкции против основателя правящей партии Грузии

Основатель провластной партии Грузии оказался под санкциями США
Соединенные Штаты ввели санкции против основателя партии "Грузинская мечта" Бидзины Иванишвили. По мнению американской стороны, эта политическая сила сделала Грузию уязвимой перед угрозой России.
Об этом сообщили в Министерстве финансов США в пятницу, 27 марта.
Основатель правящей партии Грузии попал под санкции
Сообщается, что США в Иванишвили попали под санкции за "за подрыв демократического и евроатлантического будущего Грузии в пользу России".
Действия Иванишвили и партии "Грузинская мечта" взорвали демократические институты, сделали возможным нарушение прав человека и ограничили осуществление основных свобод в Грузии. Кроме того, они взорвали евроатлантическое будущее Грузии. Это сделало страну уязвимой для России, которая продолжает удерживать в оккупации 20% территории страны.
Американский Минфин также осудил действия "Грузинской мечты" под руководством Иванишвили, включая продолжающиеся и жестокие репрессии против грузинских граждан, протестующих, представителей СМИ, правозащитников и оппозиционных политиков.
Ранее мы сообщали, что президент Грузии Саломе Зурабишвили выдвинула ультиматум "Грузинской мечты", согласно которому правящая партия имеет шесть дней на объявление новых парламентских выборов.
Напомним, в Грузии был избран новый президент. Им стал Михеил Кавелашвили, бывший футболист.
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