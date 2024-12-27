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Основатель провластной партии Грузии оказался под санкциями США

27 декабря 2024 19:31
Андрей Горохов - Редактор
Андрей Горохов
Редактор
США ввели санкции против основателя правящей партии Грузии
Бидзины Иванишвили. Фото: Парламент.ua
Андрей Горохов - Редактор
Андрей Горохов
Редактор

Соединенные Штаты ввели санкции против основателя партии "Грузинская мечта" Бидзины Иванишвили. По мнению американской стороны, эта политическая сила сделала Грузию уязвимой перед угрозой России.

Об этом сообщили в Министерстве финансов США в пятницу, 27 марта.

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Сообщается, что США в Иванишвили попали под санкции за "за подрыв демократического и евроатлантического будущего Грузии в пользу России".

Действия Иванишвили и партии "Грузинская мечта" взорвали демократические институты, сделали возможным нарушение прав человека и ограничили осуществление основных свобод в Грузии. Кроме того, они взорвали евроатлантическое будущее Грузии. Это сделало страну уязвимой для России, которая продолжает удерживать в оккупации 20% территории страны.

Американский Минфин также осудил действия "Грузинской мечты" под руководством Иванишвили, включая продолжающиеся и жестокие репрессии против грузинских граждан, протестующих, представителей СМИ, правозащитников и оппозиционных политиков.

Ранее мы сообщали, что президент Грузии Саломе Зурабишвили выдвинула ультиматум "Грузинской мечты", согласно которому правящая партия имеет шесть дней на объявление новых парламентских выборов.

Напомним, в Грузии был избран новый президент. Им стал Михеил Кавелашвили, бывший футболист.

Минфин санкции Грузия Украина политики

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