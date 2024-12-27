США ввели санкции против основателя правящей партии Грузии

Бидзины Иванишвили. Фото: Парламент.ua

Соединенные Штаты ввели санкции против основателя партии "Грузинская мечта" Бидзины Иванишвили. По мнению американской стороны, эта политическая сила сделала Грузию уязвимой перед угрозой России.

Об этом сообщили в Министерстве финансов США в пятницу, 27 марта.

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Сообщается, что США в Иванишвили попали под санкции за "за подрыв демократического и евроатлантического будущего Грузии в пользу России".

Действия Иванишвили и партии "Грузинская мечта" взорвали демократические институты, сделали возможным нарушение прав человека и ограничили осуществление основных свобод в Грузии. Кроме того, они взорвали евроатлантическое будущее Грузии. Это сделало страну уязвимой для России, которая продолжает удерживать в оккупации 20% территории страны.

Американский Минфин также осудил действия "Грузинской мечты" под руководством Иванишвили, включая продолжающиеся и жестокие репрессии против грузинских граждан, протестующих, представителей СМИ, правозащитников и оппозиционных политиков.

Ранее мы сообщали, что президент Грузии Саломе Зурабишвили выдвинула ультиматум "Грузинской мечты", согласно которому правящая партия имеет шесть дней на объявление новых парламентских выборов.

Напомним, в Грузии был избран новый президент. Им стал Михеил Кавелашвили, бывший футболист.