Засновник Anduril Industries Палмер Лакі. Фото: GettyImages

Засновник Anduril Industries Палмер Лакі заявив, що на Заході ніхто не хоче, аби Україна перемогла. Як приклад він навів позицію Сполучених Штатів Америки стосовно супутникового звʼязку.

Про це Палмер Лакі повідомив в інтервʼю для NYT, передає Новини.LIVE.

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Захід не хоче, аби Україна перемогла

"На Заході ніхто не хоче, щоб Україна перемогла, — лише щоб вона якомога довше не програвала, що є дивною та абсурдною військовою позицією", — каже Лакі.

Він згадав про підхід Вашингтона до забезпечення супутникового зв’язку. Лакі зазначив, що США мають можливість відкрити для України доступ до військової супутникової системи Starshield, яка перебуває у власності Пентагону та функціонує за підтримки компанії SpaceX.

Водночас Вашингтон утримується від такого кроку. Там побоюються, що Росія може знищити супутникове угруповання, яке використовують і американські військові.

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