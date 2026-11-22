Основатель Anduril Industries Палмер Лаки. Фото: GettyImages

Основатель Anduril Industries Палмер Лаки заявил, что на Западе никто не хочет, чтобы Украина победила. В качестве примера он привёл позицию Соединённых Штатов Америки в отношении спутниковой связи.

Об этом Палмер Лаки сообщил в интервью NYT, передает Новини.LIVE.

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Запад не хочет, чтобы Украина победила

"На Западе никто не хочет, чтобы Украина победила, — только чтобы она как можно дольше не проигрывала, что является странной и абсурдной военной позицией", — говорит Лаки.

Он упомянул о подходе Вашингтона к обеспечению спутниковой связи. Лаки отметил, что у США есть возможность открыть для Украины доступ к военной спутниковой системе Starshield, которая принадлежит Пентагону и функционирует при поддержке компании SpaceX.

В то же время Вашингтон воздерживается от такого шага. Там опасаются, что Россия может уничтожить спутниковую группировку, которую используют и американские военные.

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Как писали Новини.LIVE, лидер США Дональд Трамп заявил, что американская сторона работает над расширением гуманитарных договоренностей между Украиной и Россией после успешной операции во временно оккупированных Олешках.

Кроме того, Трамп заявил, что российскому диктатору Владимиру Путину "трудно". По его словам, "он ведет войну, которая должна была длиться один день". Лидер США также добавил, что в результате войны гибнет много людей.