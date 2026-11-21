Трамп заявил о подготовке масштабного перемирия между Украиной и РФ
Президент США Дональд Трамп сообщил, что Вашингтон работает над расширением гуманитарных договоренностей между Украиной и РФ после успешной операции в временно оккупированных Олешках. По его словам, американская сторона разрабатывает более масштабный вариант этой инициативы.
Об этом заявил Дональд Трамп в интервью Fox News, передает Новини.LIVE.
Что Трамп сказал о перемирии между Украиной и Россией
Американский лидер Дональд Трамп положительно оценил гуманитарную миссию в оккупированных Олешках, назвав ее результатом перемирия между обеими странами.
Президент утверждает, что благодаря режиму тишины удалось спасти людей из городов и населенных пунктов.
"Это было замечательно. Это было перемирие. Людей эвакуировали из городов и населенных пунктов, что, вероятно, спасло им жизнь. Сейчас мы работаем над более масштабным вариантом этой операции", — отметил Трамп.
Мы писали, что президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Киев передал американским представителям список из 15 населенных пунктов для эвакуации населения по примеру успешной операции во временно оккупированных Олешках. В перечень вошли города и села Запорожской и Херсонской областей.
Новини.LIVE сообщали, что омбудсман Украины Дмитрий Лубинец во время встречи с первой леди США Меланией Трамп заявил, что положительный опыт, полученный во временно оккупированных Олешках, необходимо использовать для новых гуманитарных миссий. По его мнению, странам следует продолжать сотрудничество ради спасения людей.