Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп сообщил, что Вашингтон работает над расширением гуманитарных договоренностей между Украиной и РФ после успешной операции в временно оккупированных Олешках. По его словам, американская сторона разрабатывает более масштабный вариант этой инициативы.

Об этом заявил Дональд Трамп в интервью Fox News, передает Новини.LIVE.

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Что Трамп сказал о перемирии между Украиной и Россией

Американский лидер Дональд Трамп положительно оценил гуманитарную миссию в оккупированных Олешках, назвав ее результатом перемирия между обеими странами.

Президент утверждает, что благодаря режиму тишины удалось спасти людей из городов и населенных пунктов.

"Это было замечательно. Это было перемирие. Людей эвакуировали из городов и населенных пунктов, что, вероятно, спасло им жизнь. Сейчас мы работаем над более масштабным вариантом этой операции", — отметил Трамп.

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Мы писали, что президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Киев передал американским представителям список из 15 населенных пунктов для эвакуации населения по примеру успешной операции во временно оккупированных Олешках. В перечень вошли города и села Запорожской и Херсонской областей.

Новини.LIVE сообщали, что омбудсман Украины Дмитрий Лубинец во время встречи с первой леди США Меланией Трамп заявил, что положительный опыт, полученный во временно оккупированных Олешках, необходимо использовать для новых гуманитарных миссий. По его мнению, странам следует продолжать сотрудничество ради спасения людей.