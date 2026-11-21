Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп повідомив, що Вашингтон працює над розширенням гуманітарних домовленостей між Україною та РФ після успішної операції в тимчасового окупованих Олешках. За його словами, американська сторона працює над масштабнішим варіантом ініціативи.

Про це заявив Дональд Трамп в інтерв'ю Fox News, передає Новини.LIVE.

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Що Трамп сказав про перемир'я між Україною та Росією

Американський лідер Дональд Трамп позитивно оцінив гуманітарну місію в окупованих Олешках, назвавши її результатом перемир'я між обома країнами.

Президент стверджує, що завдяки режиму тиші вдалось врятувати людей з міст та населених пунктів.

"Це було чудово. Це було перемир'я. Людей евакуювали з міст і населених пунктів, що, ймовірно, врятувало їм життя. Зараз ми працюємо над масштабнішим варіантом цієї операції", — зазначив Трамп.

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Ми писали, що Президент України Володимир Зеленський повідомив, що Київ передав американським представникам список 15 населених пунктів для евакуації населення за прикладом успішної операції в тимчасово окупованих Олешках. До переліку увійшли міста й села Запорізької та Херсонської областей.

Новини.LIVE інформували, що омбудсман України Дмитро Лубінець під час зустрічі з Першою леді США Меланією Трамп повідомив, що позитивний досвід у тимчасово окупованих Олешках потрібно використати для нових гуманітарних місій. На його думку, країнам варто продовжувати співпрацю заради порятунку людей.