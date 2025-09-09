Шмигаль назвав ключові ініціативи для України на Рамштайні

Денис Шмигаль. Фото: t.me/Denys_Smyhal

Міністр оборони Денис Шмигаль розповів, які ініціативи критично важливо реалізувати для України. Відомо, що у вівторок, 9 вересня, стартувало 30-те засідання Контактної групи з питань оборони у форматі "Рамштайн".

Про це Денис Шмигаль повідомив у Telegram у вівторок, 9 вересня.

Реклама

Читайте також:

Засідання "Рамштайн" у Лондоні

Шмигаль зауважив, що Росія продовжує ескалацію, то відповідь повинна ґрунтуватися на силі.

Засідання "Рамштайн". Фото: t.me/Denys_Smyhal

За його словами, для України важливі такі ініціативи:

PURL — потрібен чіткий графік регулярного фінансування та постачання пакетів озброєнь;

шість мільярдів доларів на виробництво дронів різних типів;

закласти 60 млрд доларів у бюджетах країн-партнерів на 2026 рік для захисту Європи та України;

додаткові десять систем Patriot, а також ракети для Patriot, SAMP/T, NASAMS, IRIS-T і HAWK, оскільки Москва планує нові удари по енергетиці та інфраструктурі;

санкції та конфіскація заморожених російських активів, щоб у противника залишалося менше ресурсів для війни.

30-те засідання Контактної групи з питань оборони у форматі "Рамштайн". Фото: t.me/Denys_Smyhal

Учасники "Рамштайну" в онлайн форматі. Фото: t.me/Denys_Smyhal

"Лише разом ми можемо перемогти. І лише разом можемо забезпечити мир у Європі. Вдячні всім, хто підтримує Україну", — додав міністр оборони.

Допис Шмигаля. Фото: скриншот

Нагадаємо, 9 вересня команда Міноборони України прибула до Великої Британії на засідання у форматі "Рамштайн". Шмигаль назвав ключове завдання.

Раніше український лідер Володимир Зеленський розповів, що серед пріоритетів для роботи з партнерами є захист неба.