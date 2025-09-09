Шмигаль назвав ключові ініціативи для України на Рамштайні

Засідання Рамштайн — Шмигаль назвав ініціативи для реалізації
Міністр оборони Денис Шмигаль розповів, які ініціативи критично важливо реалізувати для України. Відомо, що у вівторок, 9 вересня, стартувало 30-те засідання Контактної групи з питань оборони у форматі "Рамштайн".
Про це Денис Шмигаль повідомив у Telegram у вівторок, 9 вересня.
Засідання "Рамштайн" у Лондоні
Шмигаль зауважив, що Росія продовжує ескалацію, то відповідь повинна ґрунтуватися на силі.
За його словами, для України важливі такі ініціативи:
- PURL — потрібен чіткий графік регулярного фінансування та постачання пакетів озброєнь;
- шість мільярдів доларів на виробництво дронів різних типів;
- закласти 60 млрд доларів у бюджетах країн-партнерів на 2026 рік для захисту Європи та України;
- додаткові десять систем Patriot, а також ракети для Patriot, SAMP/T, NASAMS, IRIS-T і HAWK, оскільки Москва планує нові удари по енергетиці та інфраструктурі;
- санкції та конфіскація заморожених російських активів, щоб у противника залишалося менше ресурсів для війни.
"Лише разом ми можемо перемогти. І лише разом можемо забезпечити мир у Європі. Вдячні всім, хто підтримує Україну", — додав міністр оборони.
Нагадаємо, 9 вересня команда Міноборони України прибула до Великої Британії на засідання у форматі "Рамштайн". Шмигаль назвав ключове завдання.
Раніше український лідер Володимир Зеленський розповів, що серед пріоритетів для роботи з партнерами є захист неба.
