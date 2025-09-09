Шмыгаль назвал ключевые инициативы для Украины на Рамштайне

Денис Шмыгаль. Фото: t.me/Denys_Smyhal

Министр обороны Денис Шмыгаль рассказал, какие инициативы критически важно реализовать для Украины. Известно, что во вторник, 9 сентября, стартовало 30-е заседание Контактной группы по вопросам обороны в формате "Рамштайн".

Об этом Денис Шмыгаль сообщил в Telegram во вторник, 9 сентября.

Заседание "Рамштайн" в Лондоне

Шмыгаль отметил, что Россия продолжает эскалацию, то ответ должен основываться на силе.

Заседание "Рамштайн". Фото: t.me/Denys_Smyhal

По его словам, для Украины важны такие инициативы:

PURL — нужен четкий график регулярного финансирования и поставки пакетов вооружений;

шесть миллиардов долларов на производство дронов различных типов;

заложить 60 млрд долларов в бюджетах стран-партнеров на 2026 год для защиты Европы и Украины;

дополнительные десять систем Patriot, а также ракеты для Patriot, SAMP/T, NASAMS, IRIS-T и HAWK, поскольку Москва планирует новые удары по энергетике и инфраструктуре;

санкции и конфискация замороженных российских активов, чтобы у противника оставалось меньше ресурсов для войны.

30-е заседание Контактной группы по вопросам обороны в формате "Рамштайн". Фото: t.me/Denys_Smyhal

Участники "Рамштайн" в онлайн формате. Фото: t.me/Denys_Smyhal

"Только вместе мы можем победить. И только вместе можем обеспечить мир в Европе. Благодарны всем, кто поддерживает Украину", — добавил министр обороны.

Пост Шмыгаля. Фото: скриншот

Напомним, 9 сентября команда Минобороны Украины прибыла в Великобританию на заседание в формате "Рамштайн". Шмыгаль назвал ключевую задачу.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский рассказал, что среди приоритетов для работы с партнерами является защита неба.