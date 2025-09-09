Шмыгаль назвал ключевые инициативы для Украины на Рамштайне

Заседание Рамштайн — Шмыгаль назвал инициативы для реализации
Министр обороны Денис Шмыгаль рассказал, какие инициативы критически важно реализовать для Украины. Известно, что во вторник, 9 сентября, стартовало 30-е заседание Контактной группы по вопросам обороны в формате "Рамштайн".
Об этом Денис Шмыгаль сообщил в Telegram во вторник, 9 сентября.
Заседание "Рамштайн" в Лондоне
Шмыгаль отметил, что Россия продолжает эскалацию, то ответ должен основываться на силе.
По его словам, для Украины важны такие инициативы:
- PURL — нужен четкий график регулярного финансирования и поставки пакетов вооружений;
- шесть миллиардов долларов на производство дронов различных типов;
- заложить 60 млрд долларов в бюджетах стран-партнеров на 2026 год для защиты Европы и Украины;
- дополнительные десять систем Patriot, а также ракеты для Patriot, SAMP/T, NASAMS, IRIS-T и HAWK, поскольку Москва планирует новые удары по энергетике и инфраструктуре;
- санкции и конфискация замороженных российских активов, чтобы у противника оставалось меньше ресурсов для войны.
"Только вместе мы можем победить. И только вместе можем обеспечить мир в Европе. Благодарны всем, кто поддерживает Украину", — добавил министр обороны.
Напомним, 9 сентября команда Минобороны Украины прибыла в Великобританию на заседание в формате "Рамштайн". Шмыгаль назвал ключевую задачу.
Ранее украинский лидер Владимир Зеленский рассказал, что среди приоритетов для работы с партнерами является защита неба.
Читайте Новини.LIVE!