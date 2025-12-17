Зеленський підписав закон про відкриття засідань комітетів ВР — деталі

Засідання комітетів будуть відкритими — Зеленський підписав закон
Ua ru
Дата публікації: 17 грудня 2025 21:04
Володимир Зеленський. Фото: Офіс президента
Президент України Володимир Зеленський підписав закон, що встановлює нові правила прозорості роботи парламентських комітетів для журналістів і громадськості.
Документ зобов'язує проводити онлайн-трансляції засідань комітетів, а відеозаписи публікувати у відкритому доступі не пізніше ніж через 24 години після їх завершення.
Реклама
Читайте також:
Крім того, депутати мають заздалегідь інформувати громадськість про порядок денний — не менш ніж за добу до початку засідання.
Новина доповнюється...
Читайте Новини.LIVE!
Реклама