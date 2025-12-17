Відео
Засідання комітетів будуть відкритими — Зеленський підписав закон

Засідання комітетів будуть відкритими — Зеленський підписав закон

Ua ru
Дата публікації: 17 грудня 2025 21:04
Зеленський підписав закон про відкриття засідань комітетів ВР — деталі
Володимир Зеленський. Фото: Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський підписав закон, що встановлює нові правила прозорості роботи парламентських комітетів для журналістів і громадськості.

Документ зобов'язує проводити онлайн-трансляції засідань комітетів, а відеозаписи публікувати у відкритому доступі не пізніше ніж через 24 години після їх завершення.

Крім того, депутати мають заздалегідь інформувати громадськість про порядок денний — не менш ніж за добу до початку засідання.

Новина доповнюється...

Володимир Зеленський закон
Марія Коробова - редактор
Автор:
Марія Коробова
