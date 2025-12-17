Чи мають іноземці, які захищають Україну, посвідку на тимчасове проживання

Захисники України. Фото: Reuters

Верховна Рада ухвалила у другому читанні та в цілому законопроєкт №14052 щодо правового статусу та медичного забезпечення військовослужбовців з числа іноземців та осіб без громадянства. "За" проголосував 291 нардеп.

Про це стало відомо під час пленарного засідання у середу, 17 грудня.

Реклама

Читайте також:

Як військовому отримати посвідку на проживання, якщо паспорт прострочився

Закон, зокрема, передбачає надання посвідки на проживання для іноземців та осіб без громадянства, які уклали контракт на службу у Збройних силах України, Державній спеціальній службі транспорту або Національній гвардії. Такий документ діятиме протягом періоду дії контракту та протягом трьох місяців після його припинення (розірвання).

Крім того, документ дозволяє іноземцям, які захищають Україну, мати прострочений паспорт, якщо за отриманням нового документа особа зобов’язана звернутися до органів державної влади країни, де вона раніше проживала.

Іноземці та особи без громадянства, які підписали контракт до набрання чинності цим законом, можуть звернутися за оформленням посвідки протягом шести місяців із дня його набуття чинності.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, як українські захисники щомісяця можуть отримувати додаткову доплату в розмірі 12 тис. гривень.

Також ми писали, яку максимальну суму можуть отримати захисники України в січні.