Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКино и сериалыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Инвестиции
Компании
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Права иностранцев, которые служат в ВСУ — Рада приняла закон

Права иностранцев, которые служат в ВСУ — Рада приняла закон

Ua ru
Дата публикации 17 декабря 2025 12:38
Имеют ли иностранцы, которые защищают Украину, временный вид на жительство
Защитники Украины. Фото: Reuters

Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект №14052 относительно правового статуса и медицинского обеспечения военнослужащих из числа иностранцев и лиц без гражданства. "За" проголосовал 291 нардеп.

Об этом стало известно во время пленарного заседания в среду, 17 декабря.

Реклама
Читайте также:

Как военнослужащему получить вид на жительство, если паспорт просрочен

Закон, в частности, предусматривает предоставление вида на жительство для иностранцев и лиц без гражданства, которые заключили контракт на службу в Вооружённых силах Украины, Государственной специальной службе транспорта или Национальной гвардии. Такой документ будет действовать в течение периода действия контракта и в течение трех месяцев после его прекращения (расторжения).

Кроме того, документ позволяет иностранцам, которые защищают Украину, иметь просроченный паспорт, если за получением нового документа лицо обязано обратиться в органы государственной власти страны, где оно ранее проживало.

Иностранцы и лица без гражданства, которые подписали контракт до вступления в силу этого закона, могут обратиться за оформлением вида на жительство в течение шести месяцев со дня его вступления в силу.

Напомним, ранее сообщалось, как украинские защитники ежемесячно могут получать дополнительную доплату в размере 12 тыс. гривен.

Также мы писали, какую максимальную сумму могут получить защитники Украины в январе.

Верховная Рада иностранцы военные паспорт вид на жительство
Иванна Чайка - редактор
Автор:
Иванна Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации