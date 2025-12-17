Имеют ли иностранцы, которые защищают Украину, временный вид на жительство

Защитники Украины. Фото: Reuters

Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект №14052 относительно правового статуса и медицинского обеспечения военнослужащих из числа иностранцев и лиц без гражданства. "За" проголосовал 291 нардеп.

Об этом стало известно во время пленарного заседания в среду, 17 декабря.

Закон, в частности, предусматривает предоставление вида на жительство для иностранцев и лиц без гражданства, которые заключили контракт на службу в Вооружённых силах Украины, Государственной специальной службе транспорта или Национальной гвардии. Такой документ будет действовать в течение периода действия контракта и в течение трех месяцев после его прекращения (расторжения).

Кроме того, документ позволяет иностранцам, которые защищают Украину, иметь просроченный паспорт, если за получением нового документа лицо обязано обратиться в органы государственной власти страны, где оно ранее проживало.

Иностранцы и лица без гражданства, которые подписали контракт до вступления в силу этого закона, могут обратиться за оформлением вида на жительство в течение шести месяцев со дня его вступления в силу.

