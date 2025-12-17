Зеленский подписал закон об открытии заседаний комитетов ВР — детали

Срочная новость

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, устанавливающий новые правила прозрачности работы парламентских комитетов для журналистов и общественности.

Документ обязывает проводить онлайн-трансляции заседаний комитетов, а видеозаписи публиковать в открытом доступе не позднее чем через 24 часа после их завершения.

Кроме того, депутаты должны заранее информировать общественность о повестке дня — не менее чем за сутки до начала заседания.

