Зеленский подписал закон об открытии заседаний комитетов ВР — детали

Заседания комитетов будут открытыми — Зеленский подписал закон
Дата публикации 17 декабря 2025 21:04
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, устанавливающий новые правила прозрачности работы парламентских комитетов для журналистов и общественности.
Документ обязывает проводить онлайн-трансляции заседаний комитетов, а видеозаписи публиковать в открытом доступе не позднее чем через 24 часа после их завершения.
Кроме того, депутаты должны заранее информировать общественность о повестке дня — не менее чем за сутки до начала заседания.
