Увольнение и назначение министров — кто подает кандидатуру и должны ли отчитываться чиновники

Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект №3195 по совершенствованию порядка назначения и увольнения с должностей членов Кабинета министров. "За" проголосовали 285 нардепов.

Об этом стало известно во время пленарного заседания в среду, 17 декабря.

Документ обязывает министра отчитываться при рассмотрении его отставки в профильном комитете и на пленарном заседании парламента.

Если министр не появится на заседании профильного комитета, то рассмотрение вопроса переносится. Однако если отсутствие повторится снова, то отчет министра может зачитать председатель комитета.

Также закон предусматривает новые нормы относительно назначения некоторых министров на должность. Теперь президент должен обратиться в Верховную Раду с представлением о назначении премьер-министра, министра обороны и министра иностранных дел в течение 15 дней со дня получения соответствующего предложения от коалиции депутатских фракций. Далее парламент должен рассмотреть этот вопрос в течение пяти дней.

Также предполагается, что если весь Кабмин ушел в отставку, он продолжает выполнять свои полномочия до начала работы новосформированного правительства.

Напомним, в ноябре парламент уволил министра энергетики Светлану Гринчук и ее предшественника — министра юстиции Германа Галущенко. Они стали фигурантами коррупционного скандала в Энергоатоме. Рада до сих пор не назначила их преемников.

Также недавно в парламенте зарегистрировали постановление об увольнении еще одного министра.