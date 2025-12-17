Відео
Головна Новини дня Рада зобов’язала міністрів звітувати перед звільненням

Рада зобов’язала міністрів звітувати перед звільненням

Ua ru
Дата публікації: 17 грудня 2025 11:57
Звільнення та призначення міністрів — хто подає кандидатуру та чи мають звітувати урядовці
Депутати в Раді. Фото: пресслужба парламенту

Верховна Рада ухвалила у другому читанні та в цілому законопроєкт №3195 щодо вдосконалення порядку призначення та звільнення з посад членів Кабінету міністрів. "За" проголосували 285 нардепів.

Про це стало відомо під час пленарного засідання у середу, 17 грудня.

Читайте також:

Звільнення та призначення міністрів  що змінюється

Документ зобов’язує міністра звітувати під час розгляду його відставки у профільному комітеті та на пленарному засіданні парламенту.

Якщо міністр не з’явиться на засідання профільного комітету, то розгляд питання переноситься. Проте, якщо відсутність повториться знову, то звіт міністра може зачитати голова комітету.

Також закон передбачає нові норми щодо призначення деяких міністрів на посаду. Тепер президент має звернутися до Верховної Ради з поданням про призначення прем’єр-міністра, міністра оборони та міністра закордонних справ протягом 15 днів із дня одержання відповідної пропозиції від коаліції депутатських фракцій. Далі парламент має розглянути це питання протягом п’яти днів.

Також передбачається, що якщо весь Кабмін пішов у відставку, він продовжує виконувати свої повноваження до початку роботи новосформованого уряду.

Нагадаємо, у листопаді парламент звільнив міністерку енергетики Світлану Гринчук та її попередника — міністра юстиції Германа Галущенка. Вони стали фігурантами корупційного скандалу в Енергоатомі. Рада досі не призначила їхніх наступників.

Також нещодавно у парламенті зареєстрували постанову про звільнення ще одного міністра.

Іванна Чайка - редактор
Автор:
Іванна Чайка
