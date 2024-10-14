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Заробили 8 млн гривень на інвалідності — на Хмельниччині викрили двох медиків

14 жовтня 2024 13:20
Аркадій Пастула - Редактор
У Хмельницькій області викрили медиків, які незаконно оформлювали інвалідність за гроші
Правоохоронці та затриманий медик. Фото: t.me/pgo_gov_ua
Аркадій Пастула - Редактор

У Хмельницькій області викрили двох медиків, які оформлювали інвалідність за гроші. Правоохоронці вилучили майже 8 мільйонів гривень.

Про це повідомила пресслужба Офісу генерального прокурора у Telegram у понеділок, 14 жовтня.

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Незаконне оформлення інвалідності 

"За процесуального керівництва Хмельницької обласної прокуратури повідомлено про підозру лікарці-неврологу та фельдшеру екстреної медичної допомоги за фактом зловживання впливом", — йдеться у повідомленні.

У Хмельницькій викрили медиків, які за гроші підробляли інвалідність
Правоохоронці та затриманий медик. Фото: t.me/pgo_gov_ua

Слідство встановило, що медики розробили незаконну схему заробітку через допомогу в отриманні інвалідності.

Фельдшер займався пошуком осіб, які хотіли отримати групу інвалідності. Лікарка влаштовувала їх на стаціонар у неврологічне відділення та, без фактичного перебування пацієнтів у лікарні, оформляла медичні документи. Це слугувало підставою для надання груп інвалідності.

Гроші, які отримали медики за оформлення інвалідності у Хмельницькій області
Гроші, які заробили медики. Фото: t.me/pgo_gov_ua

Ціна "послуг" змінювалась від 3600 до 7800 доларів. Правоохоронці затримали фельдшера під час отримання коштів. 

"У ході обшуків у підозрюваних вилучено 182 тис. доларів США, понад 6500 євро, що еквівалентно майже 8 млн грн, а також чорнові записи, медичну документацію та мобільні телефони", — йдеться у повідомленні.

Викриття лікарів у Хмельницькій області
Гроші, які заробили медики. Фото: t.me/pgo_gov_ua

Чоловіку обрали запобіжний захід у виді тримання під вартою з можливістю внесення застави. 

В Офісі генпрокурора зазначили, що клопотання щодо іншої фігурантки перебуває на розгляді в суді.

Наразі перевіряється причетність до вчинення злочину працівників МСЕК.

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Допис Офісу генпрокурора. Фото: скриншот

Нагадаємо, у Рівному викрили злочинну групу з 29 осіб, яка заробляла на ухилянтах від мобілізації. Відомо, що 26 лікарів, під керівництвом директорки місцевого агентства нерухомості, виготовляли підроблені медичні довідки про серйозні захворювання, що давали можливість військовозобов'язаним уникнути мобілізації.

Також у Сумах співробітники СБУ разом із поліцією затримали благодійників, які незаконно продавали волонтерські посвідчення. Ці документи надавали "клієнтам" можливість отримати відстрочку від мобілізації та виїхати за кордон.

медики гроші Офіс генерального прокурора Хмельницька область інвалідність ухилянти

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