У Хмельницькій області викрили медиків, які незаконно оформлювали інвалідність за гроші

Правоохоронці та затриманий медик. Фото: t.me/pgo_gov_ua

У Хмельницькій області викрили двох медиків, які оформлювали інвалідність за гроші. Правоохоронці вилучили майже 8 мільйонів гривень.

Про це повідомила пресслужба Офісу генерального прокурора у Telegram у понеділок, 14 жовтня.

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Незаконне оформлення інвалідності

"За процесуального керівництва Хмельницької обласної прокуратури повідомлено про підозру лікарці-неврологу та фельдшеру екстреної медичної допомоги за фактом зловживання впливом", — йдеться у повідомленні.

Правоохоронці та затриманий медик. Фото: t.me/pgo_gov_ua

Слідство встановило, що медики розробили незаконну схему заробітку через допомогу в отриманні інвалідності.

Фельдшер займався пошуком осіб, які хотіли отримати групу інвалідності. Лікарка влаштовувала їх на стаціонар у неврологічне відділення та, без фактичного перебування пацієнтів у лікарні, оформляла медичні документи. Це слугувало підставою для надання груп інвалідності.

Гроші, які заробили медики. Фото: t.me/pgo_gov_ua

Ціна "послуг" змінювалась від 3600 до 7800 доларів. Правоохоронці затримали фельдшера під час отримання коштів.

"У ході обшуків у підозрюваних вилучено 182 тис. доларів США, понад 6500 євро, що еквівалентно майже 8 млн грн, а також чорнові записи, медичну документацію та мобільні телефони", — йдеться у повідомленні.

Гроші, які заробили медики. Фото: t.me/pgo_gov_ua

Чоловіку обрали запобіжний захід у виді тримання під вартою з можливістю внесення застави.

В Офісі генпрокурора зазначили, що клопотання щодо іншої фігурантки перебуває на розгляді в суді.

Наразі перевіряється причетність до вчинення злочину працівників МСЕК.

Допис Офісу генпрокурора. Фото: скриншот

Нагадаємо, у Рівному викрили злочинну групу з 29 осіб, яка заробляла на ухилянтах від мобілізації. Відомо, що 26 лікарів, під керівництвом директорки місцевого агентства нерухомості, виготовляли підроблені медичні довідки про серйозні захворювання, що давали можливість військовозобов'язаним уникнути мобілізації.

Також у Сумах співробітники СБУ разом із поліцією затримали благодійників, які незаконно продавали волонтерські посвідчення. Ці документи надавали "клієнтам" можливість отримати відстрочку від мобілізації та виїхати за кордон.