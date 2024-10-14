В Хмельницкой области разоблачили медиков, которые незаконно оформляли инвалидность за деньги

Заработали 8 млн гривен на инвалидности — в Хмельницкой области разоблачили двух медиков
В Хмельницкой области разоблачили двух медиков, которые оформляли инвалидность за деньги. Правоохранители изъяли около 8 миллионов гривен.
Об этом сообщила пресс-служба Офиса генерального прокурора в Telegram в понедельник, 14 октября.
Незаконное оформление инвалидности
"При процессуальном руководстве Хмельницкой областной прокуратуры сообщено о подозрении врачу-неврологу и фельдшеру экстренной медицинской помощи по факту злоупотребления влиянием", — говорится в сообщении.
Следствие установило, что медики разработали незаконную схему заработка из-за помощи в получении инвалидности.
Фельдшер занимался поиском лиц, которые хотели получить группу инвалидности. Врач устраивала их на стационар в неврологическое отделение и, без фактического пребывания пациентов в больнице, оформляла медицинские документы. Это служило основанием для предоставления групп инвалидности.
Цена "услуг" изменялась от 3600 до 7800 долларов. Правоохранители задержали фельдшера при получении средств.
"В ходе обысков у подозреваемых изъято 182 тыс. долларов США, более 6500 евро, что эквивалентно почти 8 млн грн, а также черновые записи, медицинскую документацию и мобильные телефоны", — говорится в сообщении.
Мужчине избрали меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога.
В Офисе генпрокурора отметили, что ходатайство по поводу другой фигурантки находится на рассмотрении в суде.
В настоящее время проверяется причастность к совершению преступления работников МСЭК.
Напомним, в Ровно разоблачили преступную группу из 29 человек, которая зарабатывала на уклонистах от мобилизации. Известно, что 26 врачей, под руководством директора местного агентства недвижимости, изготовляли поддельные медицинские справки о серьезных заболеваниях, позволявших военнообязанным избежать мобилизации.
Также в Сумах сотрудники СБУ вместе с полицией задержали благотворителей, незаконно продававших волонтерские удостоверения. Эти документы предоставляли "клиентам" возможность получить отсрочку от мобилизации и уехать за границу.
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