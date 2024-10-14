Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Новости дня arrow Заработали 8 млн гривен на инвалидности — в Хмельницкой области разоблачили двух медиков arrow

Заработали 8 млн гривен на инвалидности — в Хмельницкой области разоблачили двух медиков

14 октября 2024 13:20
Аркадий Пастула - Редактор
В Хмельницкой области разоблачили медиков, которые незаконно оформляли инвалидность за деньги
Правоохранители и задержанный медик. Фото: t.me/pgo_gov_ua
Аркадий Пастула - Редактор

В Хмельницкой области разоблачили двух медиков, которые оформляли инвалидность за деньги. Правоохранители изъяли около 8 миллионов гривен.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса генерального прокурора в Telegram в понедельник, 14 октября.

Читайте также:

Незаконное оформление инвалидности

"При процессуальном руководстве Хмельницкой областной прокуратуры сообщено о подозрении врачу-неврологу и фельдшеру экстренной медицинской помощи по факту злоупотребления влиянием", — говорится в сообщении.

В Хмельницкой разоблачили медиков, которые за деньги подрабатывали инвалидность
Правоохранители и задержанный медик. Фото: t.me/pgo_gov_ua

Следствие установило, что медики разработали незаконную схему заработка из-за помощи в получении инвалидности.

Фельдшер занимался поиском лиц, которые хотели получить группу инвалидности. Врач устраивала их на стационар в неврологическое отделение и, без фактического пребывания пациентов в больнице, оформляла медицинские документы. Это служило основанием для предоставления групп инвалидности.

Деньги, полученные медиками за оформление инвалидности в Хмельницкой области
Деньги, заработанные медиками. Фото: t.me/pgo_gov_ua

Цена "услуг" изменялась от 3600 до 7800 долларов. Правоохранители задержали фельдшера при получении средств.

"В ходе обысков у подозреваемых изъято 182 тыс. долларов США, более 6500 евро, что эквивалентно почти 8 млн грн, а также черновые записи, медицинскую документацию и мобильные телефоны", — говорится в сообщении.

Разоблачение врачей в Хмельницкой области
Деньги, заработанные медиками. Фото: t.me/pgo_gov_ua

Мужчине избрали меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога.

В Офисе генпрокурора отметили, что ходатайство по поводу другой фигурантки находится на рассмотрении в суде.

В настоящее время проверяется причастность к совершению преступления работников МСЭК.

null
Пост Офиса генпрокурора. Фото: скриншот

Напомним, в Ровно разоблачили преступную группу из 29 человек, которая зарабатывала на уклонистах от мобилизации. Известно, что 26 врачей, под руководством директора местного агентства недвижимости, изготовляли поддельные медицинские справки о серьезных заболеваниях, позволявших военнообязанным избежать мобилизации.

Также в Сумах сотрудники СБУ вместе с полицией задержали благотворителей, незаконно продававших волонтерские удостоверения. Эти документы предоставляли "клиентам" возможность получить отсрочку от мобилизации и уехать за границу.

медики деньги Офис генерального прокурора Хмельницкая область инвалидность уклонисты

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

14:26 Россияне готовят новый штурм на юге Украины — где нанесут удар

14:25 Харьков зальют дожди — синоптики предупредили жителей об опасности завтра

14:19 "Жирная" цель — в ГПСУ показали, как пограничники уничтожили гаубицу россиян

14:16 В Украине существенно вырастут минимальные цены на вино — причины

14:13 Рейды ТЦК в кафе и на концертах — в Раде сделали неожиданное заявление

Зеленский анонсировал Формулу мира с условиями справедливого завершения войны - 80x80

Зеленский анонсировал Формулу мира с условиями справедливого завершения войны

14:09 В Укргидрометцентре предупредили жителей Львова о мокром снеге и дождях завтра

13:59 Командир бригады Азов Денис Прокопенко поздравил бойцов с Днем создания УПА

13:56 Российский удар по Одессе — есть погибшие и раненые

13:51 Похолодание с дождем в подарок — синоптик Диденко сообщила погоду на завтра

13:49 Какая часть мобилизованных попадает на линию фронта — ответ нардепа

14:26 Россияне готовят новый штурм на юге Украины — где нанесут удар

14:25 Харьков зальют дожди — синоптики предупредили жителей об опасности завтра

14:19 "Жирная" цель — в ГПСУ показали, как пограничники уничтожили гаубицу россиян

14:16 В Украине существенно вырастут минимальные цены на вино — причины

14:13 Рейды ТЦК в кафе и на концертах — в Раде сделали неожиданное заявление

Зеленский анонсировал Формулу мира с условиями справедливого завершения войны - 80x80

Зеленский анонсировал Формулу мира с условиями справедливого завершения войны

14:09 В Укргидрометцентре предупредили жителей Львова о мокром снеге и дождях завтра

13:59 Командир бригады Азов Денис Прокопенко поздравил бойцов с Днем создания УПА

13:56 Российский удар по Одессе — есть погибшие и раненые

13:51 Похолодание с дождем в подарок — синоптик Диденко сообщила погоду на завтра

13:49 Какая часть мобилизованных попадает на линию фронта — ответ нардепа

Новость с видео

12:36 В Украине создали первый фэнтези-мир — кто эти герои и в чем их сила

06:16 В Украине изменится цена газа — как посчитать, сколько вы заплатите в 2025 году

12 октября 2024

06:16 В Киеве изменились цены на аренду — как выросла стоимость жилья в октябре

11 октября 2024
Эксклюзив

22:22 Почему не обменивают защитников Мариуполя — разбиралась "Наша Справа"

20:45 Одесситы о вступлении Украины в НАТО — какие ожидания

10 октября 2024
Эксклюзив

18:43 Клубника будет до Нового года — чем богат ассортимент на "Привозе"

9 октября 2024

18:39 Бизнес на уклонистах — одесситы рассказали, что делать с врачами-коррупционерами

06:40 Цены на медь в октябре — сколько в Украине стоит 1 кг цветных металлов

06:11 Найдены списки уклонистов — что грозит тем, кто платил врачам за диагнозы

8 октября 2024

06:40 Сколько стоит металлолом в Украине — цены на чермет в октябре

Text

13:01 Юрист прокомментировал рейд ТЦК на концерте "Океана Эльзы"

Text

13:00 Переговоры Путина и Шольца и отмена Рамштайна — эфир День.LIVE

Text

12:41 Заседания "Рамштайн" до выборов в США не будет — нардеп назвал причину

Text

11:54 Будут воевать бедные — Доний раскритиковал идею экономического бронирования

Text

08:00 "Охота" ТЦК и участие солдат КНДР в войне — эфир Ранок.LIVE

13 октября 2024
Text

18:07 Акция в поддержку пленных бойцов в Киеве — близкие поделились историями поиска

12 октября 2024
Text

17:35 Во Львове простились с павшим мужем дочери Ирины Фарион и его боевым товарищем

Text

14:46 Выборы президента — что думают одесситы

Text

12:34 Коррупционные скандалы в МСЭК и ураган в США, — эфир Остаповець_LIVE

Text

00:42 Во Львове прощаются с зятем Фарион, погибшим на фронте

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

17:00 Россиянин с украинским паспортом — куда исчез сценарист "Квартала" Валерий Жидков

9 октября 2024

17:29 Мобилизация мужчин 50+ — что изменилось в октябре

8 октября 2024

10:32 Зарплаты военных снизятся в октябре — почему и на сколько

7 октября 2024

07:50 Как умер Майкл Джексон — новый взгляд после скандала с P. Diddy

1 октября 2024

00:03 НАБУ объявило в розыск проректора харьковского вуза — что он сделал

30 сентября 2024
Новость с видео

21:33 Выезд мужчин старше 50 лет за границу — изменятся ли правила

5 октября 2024

22:32 В Киеве слышны взрывы — Кличко сообщил детали

10 октября 2024

08:00 Единовременная денежная помощь в 6,6 тыс. грн — кто сможет получить

9 октября 2024

11:03 С доплатами и премиями — стало известно, сколько Садовый заработал за сентябрь

12 октября 2024

16:12 Штраф за отсутствие военного билета — какую сумму взимают